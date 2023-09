Deklica s posebnimi potrebami šest ur sama preživela na avtobusu

Deklica s posebnimi potrebami, učenka strunjanskega Centra za usposabljanje, je med vožnjo iz Kopra do Strunjana zaspala na šolskem avtobusu in na njem sama preživela kar šest ur, poroča TV Slovenija.

Avtobus lokalnega avtobusnega prevoznika je otroke na drugi šolski dan iz Kopra pripeljal do Strunjana, do vznožja hriba, od koder se potem v spremstvu dveh spremljevalk peš odpravijo do strunjanskega Centra za usposabljanje.

Po besedah ravnateljice centra za usposabljanje Strunjan Nataše Brljavac je tisti dan prišlo do neljubega zapleta, saj je voznik odprl tudi zadnja vrata avtobusa, česar običajno zaradi varnosti otrok ne naredi. Učenci so odšli z avtobusa, dve spremljevalki sta jih začeli zbirati, medtem pa je učenka, ki je na poti do šole zaspala, ostala na avtobusu in tam preživela šest ur.

Voznik avtobusa je sicer pogledal po vozilu, a speče deklice ni videl, zato je avtobus z deklico odpeljal v Lucijo na matično parkirišče.

Deklica je spala več ur, nakar se je zbudila in začela klicati mamo. Vrata avtobusa so bila sicer vseskozi odprta, tako da je imela dovolj zraka. Prestrašeno deklico je našel voznik avtobusa, ki že leta prevaža otroke s posebnimi potrebami. Odpeljal jo je v šolo, kjer so poskrbeli zanjo. Odgovornost za neljubi dogodek sta prevzela šola in avtobusno podjetje, še poroča TV Slovenija.