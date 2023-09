Pirc Musarjeva po obisku prizadetih v poplavah: Ljudem se mudi

Obisk prizadetih območij pa bo Pirc Musar sklenila v Črni na Koroškem, ki jo je obiskala že takoj po umiku narasle vode. Tudi tam si bo ogledala posledice poplav in se sestala z županjo Romano Lesjak, predstavniki občine in civilne zaščite, gasilci in gospodarstveniki.

Obisk prizadetih območij pa bo Pirc Musar sklenila v Črni na Koroškem, ki jo je obiskala že takoj po umiku narasle vode. Tudi tam si bo ogledala posledice poplav in se sestala z županjo Romano Lesjak, predstavniki občine in civilne zaščite, gasilci in gospodarstveniki. Foto: X/@nmusar

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v okviru obiska v poplavah prizadetih območij danes obiskala tudi Dolnjo Bistrico in nasip, ki ga je v ujmi predrla Mura. Kot je ob tem dejala, je treba pospešiti postopke sanacije nasipov in nabrežin. "Nismo tako bogati, da bi gradili poceni," je še opozorila.

Danes obiskujem in se sestajam s predstavniki lokalnih skupnosti, ki so jih letošnje poplave hudo prizadele: Luče, Ljubno, Dolnjo Bistrico v Prekmurju in Črno na Koroškem. Prebivalkam in prebivalcem sem obljubila, da jih ne bom pozabila. Besedo držim. pic.twitter.com/PS3pXRIKKY — Nataša Pirc Musar (@nmusar) September 14, 2023

"Če namreč gradimo poceni in slabo, bodo naslednje vode vse odnesle ponovno in tako v nedogled," je predsednica še opozorila v izjavi za javnost na nasipu. Če primerja stanje takoj po razdejanju, ko je prvič odšla na prizadeta območja, in danes, je sicer po njenih besedah razlika očitna. Želela pa je slišati, kaj pravijo ljudje.

Ljubno ob Savinji Foto: STA

"Ljudje ne morejo čakati"

Po besedah predsednice želijo prizadeti čim prej informacije, ali se lahko vrnejo v svoje hiše ali jih je treba porušiti. Takih primerov je v Sloveniji okrog 500, je dodala. Po njenem mnenju s temi informacijami ne moremo čakati. Meni še, da je treba pospešiti tudi postopke sanacije nasipov in nabrežin.

Župan občine Ljubno Franjo Naraločnik in predsednica republike Nataša Pirc Musar Foto: STA

Pirc Musar je današnji obisk začela v Zgornji Savinjski v občini Luče. Obiskala je zaselka Struge in Strmec, kjer je katastrofalna ujma uničila veliko domov. V Ljubnem se je srečala s krajani, predstavniki lokalnih skupnosti in lokalnimi gospodarstveniki, ki so ji predstavili, kako se spopadajo s posledicami uničujočih poplav in zemeljskih plazov.

V Ljubnem se je predsednica srečala tudi s krajani. Foto: STA

Nato se je odpravila v Prekmurje, kjer si je skupaj z županjo Občine Črenšovci Vero Markoja ogledala poškodovan protipoplavni nasip v Dolnji Bistrici. Temu sledi delovno kosilo z dvanajstimi župani s tega območja, ki bodo predsednico seznanili z načrti za obnovo.