Tudi Telekom Slovenije priskočil na pomoč poplavljenim

Dober mesec po katastrofalnih poplavah Telekom Slovenije donacije v skupni višini 250 tisoč evrov namenja za pomoč družinam in posameznikom, ki so jih poplave najbolj prizadele, in 20 prostovoljnim gasilskim društvom, s katerimi je ob poplavah najtesneje sodeloval na terenu. Telekom Slovenije je v tem času prizadetim v poplavah pomagal in še vedno pomaga tudi s svojimi storitvami v skupni vrednosti 350 tisoč evrov in številnimi drugimi aktivnostmi, kar skupno nanese pomoč v višini 600 tisoč evrov. Poplave so poškodovale tudi domove 39 sodelavk in sodelavcev v Skupini Telekom Slovenije.

Takoj ob poplavah je Telekom Slovenije uporabnikom za nemoteno komunikacijo ob sanaciji omogočil neomejen mobilni prenos podatkov in jim pomagal z različnimi drugimi ugodnostmi, v prihodnjih dneh pa bo donacije v skupni višini 250 tisoč evrov prejelo 20 prostovoljnih gasilskih društev, Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje in fundacija Preprosto blizu Radia 1.

Ekipe na terenu so se lahko prepričale, kaj gasilci najbolj potrebujejo, tako da donacijo namenjajo za nakup opreme in preostale aktivnosti prostovoljnih gasilcev. Foto: Srdjan Cvjetović Donacijo v skupni višini sto tisoč evrov Telekom Slovenije namenja 20 prostovoljnim gasilskim društvom, s katerimi so ekipe Telekoma Slovenije in GVO na prizadetih območjih v izredno težkih razmerah najtesneje sodelovale.

Prispevek tudi fundaciji in Zvezi prijateljev mladine

Donacijo v višini sto tisoč evrov bo Telekom Slovenije namenil tudi fundaciji Preprosto blizu Radia 1, ki bo poskrbela, da bodo sredstva prišla v roke tistih, ki pomoč najbolj potrebujejo, 50 tisoč evrov pa namenja Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje. Sredstva bodo namenjena projektoma Veriga dobrih ljudi in Botrstvo, v okviru katerega je Telekom Slovenije boter 20 otrokom iz socialno ogroženih okolij.

Poiskali rešitve za vzpostavitev komunikacij

Čeprav je bila v poplavah na prizadetih območjih močno poškodovana, pretrgana ali zalita tudi kabelska infrastruktura Telekoma Slovenije, so njegovi strokovnjaki, skupaj s strokovnjaki podjetja GVO, prioritetno poiskali različne rešitve, da so prebivalcem v najkrajšem mogočem času zagotovili fiksne komunikacijske storitve. Številne povezave so vzpostavljene začasno in bodo v prihodnje celovito sanirane skupaj s preostalo infrastrukturo. Strokovnjaki Telekoma Slovenije in GVO so na terenu takoj pomagali pri ponovnem vzpostavljanju komunikacijske povezave. Foto: Telekom Slovenije "V Telekomu Slovenije nas je globoko pretresla razsežnost posledic katastrofalnih poplav, zato želimo pomagati družinam, otrokom in posameznikom na prizadetih območjih, da si z našo skupno pomočjo opomorejo. Hkrati se iskreno zahvaljujemo gasilcem, civilni zaščiti, policiji, Slovenski vojski in številnim požrtvovalnim domačinom, ki so nam takoj in brezpogojno na terenu pomagali, da nam je na prizadetih območjih uspelo izjemno hitro zagotoviti komunikacijske povezave," je dejal Boštjan Košak, predsednik uprave Telekoma Slovenije. "Menimo, da je to prebivalcem ogromno pomenilo, saj je v izrednih okoliščinah možnost komunikacije še toliko pomembnejša," je dodal.

Boštjan Košak, predsednik uprave Telekoma Slovenije Foto: Bojan Puhek

Poplave so poškodovale tudi domove 39 zaposlenih v Skupini Telekom Slovenije. Vsi so prejeli solidarnostno pomoč, ob tem pa so zaposleni za sodelavke in sodelavce, ki so jim poplave uničile ali poškodovale domove, prek Srčnega sklada, ki je humanitarna ustanova Telekoma Slovenije, s svojimi donacijami zbrali še skoraj 20 tisoč evrov.