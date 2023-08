Tudi letos gasilkam in gasilcem Telekom Slovenije podarja brezplačne storitve

Prispevek gasilk in gasilcev v izrednih razmerah je izjemen in neprecenljiv.

Slovenske gasilke in gasilci bodo lahko v omrežju Telekoma Slovenije (še) eno leto brezplačno uporabljali 500 gigabajtov mobilnega prenosa mesečno in eno programsko opcijo televizije.

Pri Telekomu Slovenije so se za omenjeni ugodnosti ponovno odločili kot še eno znamenje hvaležnosti vsem gasilkam in gasilcem za njihove izjemne prispevke v izrednih razmerah.

Na voljo sta tako poklicnim kot prostovoljnim gasilcem, ki ju uveljavijo tako, da se septembra na prodajnih mestih Telekoma Slovenije izkažejo s člansko izkaznico Gasilske zveze Slovenije ali izpiskom članstva iz programa Vulkan Gasilske zveze Slovenije.

Brezplačne storitve za eno leto, popust na naročnino trajno

Telekom Slovenije je enaki ugodnosti gasilkam in gasilcem omogočil že ob lanskem požaru na Krasu. Vsem, ki so eno ali obe ugodnosti vključili takrat, bodo letos to samodejno podaljšali, so še sporočili iz največjega slovenskega telekomunikacijskega operaterja.

Člani društev oziroma sindikatov gasilcev in policistov ter njihovi ožji družinski člani lahko izkoristijo tudi časovno neomejen popust na mesečno naročnino mobilnega paketa Telekoma Slovenije. Obstoječim naročnikom priznajo 20 odstotkov popusta, novim pa 30 odstotkov, so pojasnili pri Telekomu Slovenije.

Prodnikova: Ni dovolj besed, s katerimi bi se vsem [gasilcem] zahvalili

"V katastrofalnih poplavah je bila na prizadetih območjih zalita, poškodovana ali pretrgana tudi naša kabelska infrastruktura, ob izpadih električnega napajanja pa smo delovanje baznih postaj zagotavljali s pomočjo agregatov. Na terenu so nam na najrazličnejše načine pomagali tudi požrtvovalni gasilci," je povedala članica uprave Telekoma Slovenije za tehnologijo Vesna Prodnik.

"Vsi smo se zavedali, kako zelo pomembno je bilo v tistem trenutku, da smo prebivalcem na prizadetih območjih čim prej zagotovili možnost komunikacije, in ni dovolj besed, s katerimi bi se vsem zahvalili. To je naša gesta za vse gasilke in gasilce, ki nas navdihujete, gasilskim društvom, s katerimi smo na terenu najtesneje sodelovali, pa se bomo še posebej zahvalili," je dodala.