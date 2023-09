Za prizadete v poplavah v enem mesecu zbrali kar milijon evrov

V avgustu so naročniki in predplačniški uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije prvič v zgodovini storitve z SMS-donacijami prispevali več kot milijon evrov, kar je odraz izjemne solidarnosti po katastrofalnih poplavah, ki so Slovenijo prizadele v noči s 3. na 4. avgust, so sporočili pri največjem slovenskem telekomunikacijskem operaterju.