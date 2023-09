V poplavah v Libiji več kot dva tisoč mrtvih in več tisoč pogrešanih #video

V hudo prizadetem mestu Derna je umrlo več kot dva tisoč ljudi, okoli šest tisoč pa jih pogrešajo, je dejal Othman Abduljalil, minister za zdravje v vladi vzhodne Libije, ki jo podpira parlament, poroča CNN.

"Razmere so bile katastrofalne ... Trupla še vedno ležijo na mnogo mestih," je Abduljalil v ponedeljek povedal za libijsko televizijo Almasar iz Derne. Mesto je opisal kot mesto duhov in dejal, da so bili deli mesta zaradi poplav povsem odrezani. Za pomoč je prosil mednarodno skupnost in dejal, da oblasti potrebujejo ekipe za iskanje in reševanje.

Libijsko društvo Rdeči polmesec je pred tem ocenilo, da je glede na objave na družbenih omrežjih v Derni umrlo več kot 300 ljudi.

Foto: Reuters Ahmed Mismari, tiskovni predstavnik Libijske nacionalne vojske (LNA) na vzhodu, je dejal, da sta se pod pritiskom poplav zrušila dva jezova. "Posledično so se porušili trije mostovi. Tekoča voda je v morje odnašala cele soseske," je dejal.

Vodja libijskega urada za nujne primere in reševalno pomoč Osama Aly je za CNN povedal, da se je po zrušitvi jezu "vsa voda stekala na območje blizu Derne, ki je gorato obalno območje". Močni blatni tokovi so nosili vozila in ruševine, je dodal.

V mestu so prekinjene telefonske linije, kar otežuje reševanje, saj je delavcem zaradi uničenja otežen vstop v Derno.

Oblasti tolikšne vremenske ujme niso predvidele, niti se s takšno katastrofo še niso soočile, zato tudi niso izvedle ukrepov, na primer evakuacije družin na prizadetih območjih.

V poplavah so prizadeta mesta Al Bayda, Al Marj, Tobruk, Takenis, Al Bayada in Battah, pa tudi vzhodna obala vse do Bengazija.



Libija, država s šestimi milijoni prebivalcev, je od leta 2014 po vstaji proti Moamerju Gadafiju, ki jo je leta 2011 podpiral Nato, razdeljena med sprte frakcije.

Posnetki, ki so jih delili na družbenih medijih, prikazujejo potopljene avtomobile, podrte zgradbe in hudournike vode, ki derejo po ulicah. Bolnišnice v vzhodnem mestu Bayda so bile evakuirane.

Foto: Reuters

Države prihajajo na pomoč

Več držav je Libiji izrazilo sožalje in ponudilo pomoč, medtem ko reševalne ekipe pod ruševinami iščejo preživele.

Turčija je v ponedeljek sporočila, da bo mobilizirala 150 oseb za iskanje in reševanje, skupaj s šotori, reševalnimi vozili in drugimi zalogami, kot so generatorji.

Ameriško veleposlaništvo v Libiji je na omrežju X sporočilo, da je v "tesnem stiku z Združenimi narodi in oblastmi v Libiji, da bi ugotovili, kako hitro lahko zagotovijo pomoč, kjer jo najbolj potrebujejo".

Predsednik Združenih arabskih emiratov Zayed Al Nahyan je odredil pošiljanje pomoči ter ekip za iskanje in reševanje, obenem pa izrazil sožalje tistim, ki jih je prizadela katastrofa, poroča državna tiskovna agencija. Sožalje Libiji je izrazil tudi egiptovski predsednik Abdel Fattah el Sisi.

Neurje Daniel pustoši po Sredozemlju



Neurje je v Grčiji prejšnji teden povzročilo katastrofalne poplave, nato pa se je preselilo nad Sredozemlje in se razvilo v tropski ciklon, znan kot medicane. Ti sistemi lahko povzročijo nevarne razmere v Sredozemskem morju in obalnih državah, podobni so tropskim nevihtam in orkanom v Atlantiku ali tajfunom v Pacifiku.



Ostanki neurja so prizadeli severno Libijo, zdaj pa se bodo počasi usmerili proti severnemu Egiptu. Padavine v naslednjih dveh dneh bi lahko dosegle 50 milimetrov, medtem ko na tem območju v celotnem septembru v povprečju pade manj kot deset milimetrov.