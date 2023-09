V Grčiji voda odnesla več ljudi, raven padavin najvišja po letu 2006 #video #foto

Neurje Daniel, ki je v ponedeljek zvečer zajelo osrednjo Grčijo, se je v torek še okrepilo in bo nad državo vztrajalo do četrtka, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Najbolj prizadeta naj bi bila osrednja Grčija in Peloponez. Grške oblasti so zaradi padavin brez primere, ki so zajele državo, prepovedale potovanja v številne osrednje regije države.

V zadnjih 24 urah je v Grčiji padlo največ padavin od leta 2006. V Volosu je policija prepovedala promet, voda, ki je segala do pasu, je odnašala avtomobile. Poročajo o eni smrtni žrtvi blizu Volosa, kjer je na moškega padel zid.

Foto: Reuters

Poplavne vode so odnesle več ljudi, zato so mnogi pogrešani. Na območju Peliona so bregove prestopili potoki in v morje odnašali avtomobile, skalni podori so zaprli ceste, odneslo je manjši most, številna območja so brez elektrike. Oblasti so iz previdnosti evakuirale dom upokojencev v Volosu.

Some parts of Volos, Greece are almost unrecognizable after the Krafsidonas river overflowed its banks. The devastation is immense and we still do not know the extent of it. Historic and catastrophic rain event. pic.twitter.com/ZlOIK9KKrb — Nahel Belgherze (@WxNB_) September 5, 2023

Foto: Reuters

Agencija za civilno zaščito je prebivalcem pristaniškega mesta Solos in otoka Skiatos, kjer je močno deževje odneslo avtomobile, poslala SMS-opozorilo, naj omejijo gibanje na prostem.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Storm #Daniel as seen from satellite, with rain detected by radar shown in blue-pink-yellow.



Non-stop rain from the slow-moving system has caused massive flooding over central #Greece, #Bulgaria and #Istanbul. pic.twitter.com/ABHCNVYEos — Zoom Earth (@zoom_earth) September 5, 2023

Čeprav je neurje marsikje povzročilo težave, so prebivalci hvaležni za dež, ki je ponekod pogasil požare v naravi, s katerimi se Grčija spopada že skoraj vse poletje. Uničujoči požari so letos v tej članici EU zahtevali najmanj 26 življenj in opustošili najmanj 150 tisoč hektarjev površin, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Smrtonosne poplave v Bolgariji in Turčiji

O smrtonosnih poplavah po močnem dežju poročajo tudi iz Bolgarije in Turčije. V Bolgariji je umrlo več kot 20 ljudi, številne pogrešajo. Ob med dopustniki priljubljeni južni obali Črnega morja v Bolgariji sta umrla najmanj dva človeka, več sto turistov so evakuirali.

V zahodni turški provinci Kirklareli blizu meje z Grčijo in Bolgarijo sta umrla najmanj dva človeka, še štiri ljudi pogrešajo, so sporočile oblasti.

Vremenoslovci napovedujejo nadaljnja neurja na zahodu in jugozahodu Turčije ter opozarjajo na nove poplave, udare strel in močan veter, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zaradi neprestanega močnega dežja in neviht, ki trajajo od poznega ponedeljka, so se reke razlile, poškodovale mostove in onemogočile dostop do celotne regije južno od obalnega mesta Burgas, ki leži na jugovzhodu države, poroča francoska tiskovna agencija AFP.