Smrtonosni ciklon v Braziliji. Izbrisana mesta in številne žrtve. #foto

Zvezno državo Rio Grande do Sul je že junija prizadel ciklon in zahteval 13 življenj, na tisoče ljudi pa je bilo prisiljenih zapustiti svoje domove.

Nalivi in vetrovi, ki jih je v ponedeljek na jugu Brazilije povzročil ciklon, so zahtevali najmanj 21 smrtnih žrtev, so v torek sporočile oblasti v zvezni državi Rio Grande do Sul ter prebivalce posvarile pred nadaljnjimi poplavami in zemeljskimi plazovi. Skoraj 6.000 ljudi je moralo zapustiti svoje domove, poročajo tuje tiskovne agencije.