Španija je pod udarom hudih neviht #video #foto

Silovita neurja, ki že od sobote divjajo v Španiji, naj bi ta konec tedna zahtevala dve smrtni žrtvi. Oblasti so za dele države v nedeljo razglasile najvišje, rdeče opozorilo. V katalonski občini Alcanar na severovzhodu države so prebivalcem zaradi nevarnosti hudih poplav prepovedali, da bi zapustili svoje domove.

Skoraj deset tisoč prebivalcem Alcanarja so zaradi nevarnosti hudourniških poplav do nadaljnjega prepovedali izhod. Služba za nujno pomoč jim je svetovala, naj se umaknejo v zgornja nadstropja hiš, če je to mogoče, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Prekinjena železniška povezava, zaprte številne ceste

V Alcanarju je v 24 urah padlo 215 litrov dežja na kvadratni meter. Železniška povezava med Valencio in Barcelono je bila zaradi obilnih padavin ustavljena, so sporočili iz španskih železnic Renfe, je poročala STA.

Španija je že od sobote pod udarom hudih neviht z nalivi, točo in orkanskimi sunki vetra, v ponedeljek naj bi se vreme umirilo. Foto: Reuters

Zaradi poplav so morali zapreti več podeželskih cest in parkov. V Madridu so morali v zadnjem trenutku preložiti nogometno tekmo prve lige med Atleticom in FC Sevillo, poroča dpa.

Slabo vreme naj bi v soboto terjalo smrt dveh moških, ki sta v skupini osmih ljudi soteskala v regiji Zaragoza, ko sta po besedah spremljevalcev padla v deročo vodo in utonila, so ob sklicevanju na oblasti poročali španski mediji.