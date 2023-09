Nadarjeni Slovenec doniral svojo prvo denarno nagrado

Finalist Wimbledona do 14 let, evropski prvak do 14 let in bronasti z letošnjega olimpijskega festivala evropske mladine v Mariboru Svit Suljić je prihodnost slovenskega tenisa. Ljubljančan pa je tudi dober človek, kar je dokazal z zadnjo potezo. Na turnirju Generali Open v Kitzbühlu je osvojil prvo denarno nagrado v karieri. In prvih priigranih pet tisoč evrov bo poklonil dvema prizadetima teniškima kluboma v nedavnih poplavah v Sloveniji.

"Ko so se ljudje borili za svoje domove, sem jaz počel, kar delam najraje, igral tenis. Istočasno sem igral na turnirju mladih na Generali Open v Avstriji in osvojil prvo denarno nagrado v karieri. Odločil sem se, da celotno nagrado podarim. Nagrada bo šla za dva teniška kluba, ki sta bila močno prizadeta. Gre za akademijo Cokan v Savinjski dolini in teniški klub IN iz Ljubljane, kjer sem sam pogosto treniral s svojim nekdanjim trenerjem Nikolo," je mladi Svit zapisal na Instagramu in objavil nekaj fotografij uničenih teniških igrišč in klubskih prostorov.