Tenisač Svit Suljić je na olimpijskem festivalu evropske mladine v Mariboru doživel prvi poraz. V polfinalu ga je izločil Italijan Vito Antonio Darderi s 6:1 in 6:0. Slovenske odbojkarice in rokometaši so si priigrali sobotni finale in si že zagotovili medaljo. Odbojkarice so brez pretiranih težav premagale Madžarke s 3:0 (23, 15, 20), rokometaši pa so v maratonskem dvoboju s sosednjo Hrvaško slavili po izvajanju sedemmetrovk s 50:49.

Kljub porazu je Svit Suljić že osvojil bronasto medaljo, saj Nemec Niels Alfred McDonald dvoboja za tretje mesto zaradi poškodbe ne bo igral. To bo šesta kolajna na OFEM-u za Slovenijo. Ob Svitovem porazu v polfinalu je svoje prispevala tudi utrujenost, saj mladi Slovenec že nekaj tednov igra brez prestanka. Najprej je zaigral v Wimbledonu na turnirju igralcev do 14 let in se prebil do finala, nato je postal evropski prvak do 14 let, takoj zatem pa pripotoval v Maribor.

Ženska reprezentanca v košarki 3 x 3 je po treh zmagah v skupinskem delu v četrtfinalu naletela na previsoko oviro. Slovenke so v napeti tekmi proti Ukrajini vodile večino časa, v zadnjih sekundah pa so visoke Ukrajinke povedle in si priborile polfinale z 20:19. "V zadnjih dveh, treh minutah smo šli stran od svoje igre, s katero smo si pridobili neko prednost. Malo je vročine, tudi nekaj poškodb smo imeli, morda je zaradi tega prišlo do naše počasnejše igre. Ukrajinke so igrale svojo igro do konca. Cilj je bil medalja, s tem ne moremo biti zadovoljni," je po tekmi dejal trener Rok Smaka.

Odbojkarji so v petek zjutraj odigrali prvo tekmo za razvrstitev od petega do osmega mesta in premagali Srbijo s 3:2 (15, -20, 20, -23, 9).

Z borbami so v petek hitro zaključili slovenski judoisti, vsi so izgubili že svojo prvo. Maja Mušič je v kategoriji nad 70 kg klonila proti Italijanki Cinzii Caponetto, Maša Završnik v kategoriji do 70 kg proti Izraelki Evi Sherbakov, Dmitry Chaynikov pa v kategoriji do 90 kg proti Latvijcu Nikiti Afanasjevsu.

Odbojkarice še naprej brez praske, rokometaši po drami do zmage

Odbojkarice še naprej na Ofemu ostajajo nepremagane, v velikem finalu pa jih čaka še en obračun z Nemkami. V skupinskem delu so bile Slovenke boljše po treh nizih.

Odbojkarice še naprej ostajajo nepremagane. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Občutki so neverjetni. Odigrale smo super tekmo. Vsaka je naredila svoj del, vsaka se je potrudila, dala 100 odstotkov. Navijači so tudi zelo pomagali in vse se nam je lepo izšlo. Pričakovale smo uvrstitev med prve štiri in to se je tudi uresničilo, zdaj pa samo še naprej do prvega mesta," je po tekmi dejala Maša Pucelj.

Tako kot odbojkarice so tudi rokometaši imeli podporo nabito polne domače dvorane. V izenačenem dvoboju s južnimi sosedi so bili veliko časa v zaostanku, po rednem delu pa se je tekma končala s 34:34. Tudi oba petminutna podaljška nista dala zmagovalca. O tem so odločale sedemmetrovke, po katerih so le slavili Slovenci.

"Fenomenalno se je uvrstiti v finale. Ostati moramo samo mirni in pokazati, kdo in kaj smo. Zdaj se moramo najprej spočiti, jutri imamo še en trening. Pripravili se bomo na Nemce in da odigramo to tekmo, kolikor zmoremo," je po tekmi povedal Vanja Dragič.

Rokometašice pa so na prvi tekmi za razvrstitev od petega do osmega mesta premagale Španijo z 19:18.

Rajer četrti

Medalja se je danes izmuznila metalcu kladiva Andraži Rajerju, ki je z 72,13 metra končal na četrtem mestu. Zmagal je Madžar Armin Szabados, ta je kladivo zalučal do 78,92 metra. V finalu teka na 100 m z ovirami je nastopila Hana Sekne in s časom 13,46 osvojila peto mesto.

Axel Kristjan Grčar je finale skoka v višino sklenil na 13. mestu. V kvalifikacijah štafetnih tekov 100 + 200 + 300 + 400 m je bila Slovenija polovično uspešna. Dekleta so bile zaradi napake pri predaji diskvalificirane, fantje pa so se z drugim mestom v skupini prebili v sobotni finale.

Plavalka Zara Podržavnik je danes plavala v dveh finalih. Tako na 800 m prosto in 200 m mešano je osvojila sedmo mesto. Sedma je bila na 50 m prosto tudi Najya Hana Jukić, ki se je najprej v polfinale sicer prebila s tretjim časom. Na tej razdalji je bila Ema Vrbinc 29.

V moški konkurenci na 400 m mešano je bil Rok Vejnovič 20., Bor Vran Benkovič pa 23. Ženska in moška ekipa na 4 x 100 m mešano pa sta zasedli 16. mesto.