Še ena zmaga in teniški biser bo imel kolajno

Mladi slovenski teniški biser Svit Suljić je po ogorčenem boju in slabih treh urah v četrtfinalu olimpijskega festivala evropske mladine (Ofem) v Mariboru premagal Čeha Filipa Košarka s 3:6, 7:5 in 6:4 ter se prebil v polfinale. Na cestni dirki kolesarjev je Mai Prevejšek za las zgrešil odličje in v cilj pripeljal kot četrti.

V četrtfinalu teniškega turnirja na OFEM-u se je v četrtek meril tudi Žiga Šeško, a ga je s 6:4 in 6:4 porazil Avstrijec Thilo Emil Behrmann. Svit Suljić pa je bil po preboju v polfinale navdušen: "Skoraj brez besed. Zelo sem vesel, da je ta tekma šla v mojo korist. Ubranil sem dve zaključni žogici, ampak verjel sem vase, verjel sem, da lahko to obrnem in to se je zgodilo. Enkratno, da sem to naredil doma, pred vsemi domačimi. Zelo sem vesel najboljših štirih, ampak hočem dobiti zlato, tako da je to zadnji cilj."

Prevejšek četrti

Mai Prevejšek Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Mai Prevejšek je na cestni dirki kolesarjev končal na četrtem mestu. Zanesljivo je zmagal ubežnik, Britanec Max Hinds. Vanja Kuntarič Žibert je bil 55., Bastian Petrič pa 69. "Malo jeze, malo veselja. Malo je zmanjkalo do stopničk. Ciljal sem na medaljo in prav zato čutim malo jeze v sebi, ampak sem kar zadovoljen, bolje ne bi moglo biti," pa je po dirki povedal Prevejšek.

Žensko dirko je dobila Italijanka Linda Sanarini. Eva Terpin je bila 15., Vesna Potočnik 41. in Hana Jeromel 58.

Atletinja Hana Sekne se je na 100 m ovire s petim časom prebila v finale, Karla Jerič v metu krogle pa z 12. dosežkom. Ana Kramberger je bila na 800 m skupno 17.

Judoistki v boj za kolajno

Na tatamiju se za odličja borita tudi Slovenki Leila Mazouzi v kategoriji do 63 kg in Nika Tomc do 57 kg. Slednja si je z uvrstitvijo v finale že zagotovila kolajno, Mazouzi pa je izgubila v polfinalu in se bo borila za bronasto odličje.

Nastope pa sta končala oba judoista. Stefan Josipović je bil v kategoriji do 73 kg poražen že v prvem dvoboju proti Poljaku Szymonu Brzuszczynskimu. Maj Kravnik je v kategoriji do 81 kg v prvem krogu premagal Islandca Mikaela Isakssona, v drugem pa Ukrajinca Arturja Amirijana. Nato ga je premagal Moldavec Andrei Peaticovschi, v repasažu pa še Srb Dušan Grahovac.