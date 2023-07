Atlet Teršek Sloveniji priboril prvo kolajno

Atlet Tom Teršek je v metu kopja na Olimpijskem festivalu evropske mladine (Ofem) v Mariboru osvojil bronasto kolajno. To je tudi prvo slovensko odličje na letošnjem domačem festivalu. Plavalka Zara Podržavnik je na 400 m prosto in osebnim rekordom osvojila šesto mesto. Rokometaši so prišli še do svoje druge zmage.

Tom Teršek je tretje mesto osvojil z metom dolgim 73,57 metra. Zmagal je Poljak Roch Krukowski z dolžino 79,40 metra. "Odlični občutki. Drugače sem pričakoval medaljo, ampak vmes sem malo podvomil, na koncu pa mi je uspelo, tako da zelo dobro. Malo več pritiska je bilo zaradi domačega občinstva, ampak sigurno je veliko lažje nastopati doma," je po bronu dejal Teršek.

V finalu skoka v daljino je nastopila Ajda Meglič. S skokom dolgim 5,58 metra je osvojila 11. mesto. Lorina Žnidaršič Pušnik pa je na 400 m ovire tekla 1:04,66 minute in je osvojila končno 19. mesto.

Plavalka Zara Podržavnik je najprej že dopoldan odplavala osebni rekord in se uvrstila v finale, kjer je bila nato šesta. Na tej dolžini je nastopila še Iza Bricelj in osvojila 12. mesto. Na 100 m prosto se je Svit Popović prebil v polfinale in bil na koncu 14, Enej Šerjak je bil 37. Na 200 m mešano je Bor Vran Benkovič v predtekmovanju postavil deveti čas in se uvrstil v polfinale, kjer si je s šestim mestom zagotovil sredin finale. Filip Podobnik je bil v tej disciplini 23. V ženski konkurenci na 200 m prsno sta bili Hana Bele in Ivana Lukan 30. oziroma 32. Mešana štafeta 4 x 100 prosto je bila 11., Rok Vejnovič pa je bil na 1500 m prosto 22.

Svit Suljić Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Kljub dežju so se organizatorji trudili izpeljati festival po najboljših močeh. Teniške dvoboje so tako prestavili v dvorano. V drugem krogu posameznikov so bili uspešni vsi trije slovenski predstavniki. Žiga Šeško je najprej ugnal Grka Andreasa Messisa s 6:1, 6:0. Svit Suljić je s 6:3 in 6:0 premagal Finca Lucasa Erikssona, Beti Butina Jazbec pa s 6:0, 6:7 in 7:6 ciprsko tenisačico Nino Andronicou. Odigrati bi morali tudi tekmi dvojic, a sta bili ti prestavljeni na sredo.

Zahtevno delo zaradi vremenskih razmer so tako imeli tudi cestne kolesarke in kolesarji, ki so morali vožnjo na čas odpeljati na mokri cesti. V ženski konkurenci je od Slovenk najvišje na 45. mestu končala Eva Terpin. Vesna Potočnik je bila 58., Hana Jeromel pa 76. Ženski kronometer je dobila Nizozemka Megan Arens, ki je za slabe tri sekunde ugnala Britanko Erin Boothman.

Moško dirko je dobil Nizozemec Gijs Schoonvelde pred Ircem Conorjem Murphyjem. Najboljši Slovenec je bil na 43. mestu Vanja Kuntarič Žibert. Tri mesta za njim je končal Mai Prevejšek in na 50. Bastian Petrič.

Na tatamije sta od judoistov prva stopila Anemarie Feuš v kategoriji do 40 kg in Gal Blažič do 55 kg. Feuš je izgubila oba svoja dvoboja in si razdelila peto mesto. Blažič je v prvem krogu po vsega štirih sekundah z iponom izločil Izraelca Omerja Reicherja, nato pa v naslednjem klonil proti Italijanu Emilianu Lattanziju. V repesažu ga je nato premagal še Poljak Jan Kolondra in je bil na koncu deveti.

Ženska odbojkarska reprezentanca je po zmagi nad Nemkami tokrat premagala še Hrvaško s 3:1 (22, -25, 17, 13). Odbojkarji pa so morali po uvodni zmagi premoč priznati Belgiji, ta je bila boljša s 3:1 (-17, 20, 21, 16).

Do druge zmage so prišli tudi rokometaši, ki so s 40:30 prebili Norvežane. Rokometašice so bile znova prekratke, tokrat so izgubile proti Norvežankam z 22:25.