Mladi slovenski športniki na Ofemu osvojili sedem kolajn

Z zaključno slovesnostjo se je v Skopju sinoči končal Olimpijski festival evropske mladine, na katerem so se od 20. do 26. julija merili mladi med 14. in 18. letom starosti. Slovenija je osvojila sedem kolajn. Na najvišjo stopničko zmagovalnega odra je stopila atletinja Živa Remic.

Remic je osvojila zlato v teku na 400 metrov in hkrati postavila tako osebni kot dva državna rekorda v kategorijah starejših in mlajših mladink. Srebrne kolajne so si priborili Maksimilijan Žarić v streljanju z zračno puško 10 m, Maksimilijan Žarić in Lana Kužnik v streljanju dvojic z zračno puško 10 m ter Živa Križ v metu kopja.

Bronasti so bili Lenart Dejak v gorskokolesarskem krosu, ekipa deklet v košarki 3x3 (Nika Blagus, Anja Močnik, Nika Ocvirk in Lena Trantura) ter ekipa fantov v košarki 3x3 (Nik Jovič, Rok Kozel, Miha Smrekar in Martin Žerjal).

V zaključnih ekipnih tekmah je morala moška odbojkarska reprezentanca v izjemno napeti in izenačeni tekmi za tretje mesto priznati premoč Italije s 3:2 in je osvojila končno četrto mesto. Odbojkarice so v tekmi za peto mesto s 3:2 premagale Nemčijo.

Moška košarkarska reprezentanca je premagala Izrael s 87:86 in osvojila peto mesto. Na tem mestu je končala tudi ženska košarkarska reprezentanca, ki je s 63:52 premagala Finsko.

Slovenijo je zastopalo 118 športnic in športnikov, tekmovali so v 14 športnih panogah, in sicer v atletiki, badmintonu, športni gimnastiki, judu, kajak-kanuju (slalom), cestnem in gorskem kolesarstvu, košarki, košarki 3 na 3, odbojki, plavanju, namiznem tenisu, strelstvu in tekvondoju.

Naslednji poletni Ofem bo leta 2027 gostil italijanski Lignano.