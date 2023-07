Suljić po naslovu na EP zanesljivo skozi prvo oviro, uspešni tudi odbojkarji in rokometaši

Mladi slovenski teniški adut Svit Suljić je danes začel nastope na Olimpijskem festivalu evropske mladine (Ofem) v Mariboru. Dan po osvojitvi naslova evropskega prvaka do 14 let je v prvem krogu festivala ugnal Poljaka Antonija Wojciecha Kasperskega s 6:2 in 6:2. V teku na 800 m je v svoji skupini zmagal Žan Ogrinc in si priboril sredin finale. Slovenska moška rokometna reprezentanca je na uvodni tekmi pred domačimi navijači premagala Nemčijo s 30:28. Odbojkarji so s 3:1 v nizih premagali Grčijo, odbojkarice pa so bile brez oddanega niza boljše od Nemk. Rokometašice so morale priznati premoč Romunkam, te so bile boljše z 29:23.

Suljić je v nedeljo postal evropski prvak do 14 let, a se mu danes utrujenost vseeno ni preveč poznala.

"Težko je. Toliko tekem zapored sem že odigral, ampak vsak dan delamo veliko na okrevanju. Temu res damo poudarek, da vsak dan lahko igram na polno, brez poškodb, tako da vsa čast moji ekipi, ki me res odlično čuva. Zavedam se, da bo težko zdržati do zadnjega dne, tako da bo vsak dan treba delati za dobro okrevanje. Tako bo iz dneva v dan lažje in enkrat, ko dobiš turnir v kri, se bolje počutiš. Proti koncu je vsaka tekma bolj pomembna, tako da je lažje," je po današnji zmagi dejal mladi tenisač.

Na pesek je v ženski konkurenci posameznic danes stopila tudi Zoja Peternel, toda morala priznati premoč poljski tekmici Nadii Aniti Affelt. Poljakinja je bila dvakrat boljša v podaljšani igri in je dvoboj dobila s 7:6 in 7:6.

Od atletov je dopoldne najbolj blestel Ogrinc. Ta je v svoji skupini v teku na 800 m tekel 1:52,69 in bil najhitrejši. S tem si je zagotovil nastop v sredinem finalu.

Žiga Brinjevec je v teku na 1500 m v svoji skupini zasedel predzadnje, osmo mesto in se ni uvrstil v nadaljnje tekmovanje. Prav tako sta bila neuspešna Daša Kernel in Žan Ritlop v teku na 100 m. Kernel je bila v svoji skupini četrta, Ritlop pa predzadnji, peti.

Mladi rokometaši nadigrali Nemce, odbojkarji Grke

"Od prve minute smo vedeli, da smo boljši od Nemcev. Nismo se predajali, igrali smo kot ekipa in zato smo na koncu zmagali," je uvodoma povedal Ahmed Begić.

"Naslednjo tekmo bomo spet šli od začetka na polno. Norvežani so zelo dobra ekipa, ne bomo jih podcenjevali in gremo na polno. Naši cilji so že od začetka priprav najvišja mesta. Vemo, da smo domačini, hočemo pred domačo publiko osvojiti medaljo," je še dodal mladi rokometaš.

Atlet Niko Štajmec je bil v metu krogle v svoji skupini zadnji, osmi s 16,21 metra. V teku na 400 m je Ina Miklavžin v svoji skupini končala na petem mestu, kar ni bilo dovolj za napredovanje v finale. Prav tako to v moški konkurenci ni uspelo Aljažu Škrinjarju, ki je bil sedmi. Se je pa zato v torkov finale s petim dosežkom iz svoje skupine prebila skakalka v daljino Ajda Meglič.

Tekmovanje so danes začeli tudi plavalke in plavalci. Od slovenskih tekmovalcev je najvišje posegla Zara Podržavnik, ki je na 400 m mešano osvojila deseto mesto. Na tej razdalji je bila Klara Pureber 17., medtem ko je Najya Hana Jukić na 100 m prosto zasedla 15. mesto.

