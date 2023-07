Za več kot 2.400 športnikov iz skoraj 50 držav se v Mariboru začenja zares

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nedeljo zvečer ob 20.30 se bo v Mariboru v Ljudskem vrtu z uvodno slovesnostjo začel poletni Olimpijski festival evropske mladine (Ofem), na katerem se bo okoli 2400 mladih športnikov in športnic iz 48 držav pomerilo v 11 športnih panogah. V vseh športih bo Slovenijo zastopalo 138 mladih športnic in športnikov.

Ti so se v petek javnosti uradno predstavili v središču mesta na Trgu svobode. Na domačem Ofemu bo slovenske barve zastopalo 71 športnic in 67 športnikov.

Slovenke in Slovenci se bodo za odličja borili v atletiki, cestnem in gorskem kolesarstvu, rokometu, judu, plavanju, tenisu, odbojki, rolkanju, športni gimnastiki ter košarki 3 x 3.

Odprtje iger bo potekalo na nogometnem stadionu mariborskega kluba. Tam se bo s slovesnim prižigom ognja miru, predstavitvijo mladih športnih upov in spremljevalnih programom uradno začel letošnji poletni Ofem.

Kot so sporočili organizatorji, so slovesnost pripravili z mislijo na mlade, z več kot 200 nastopajočimi, med njimi tudi orkester Slovenske vojske, ki bo poskrbel za celotno glasbeno podlago, častna garda pa bo dvignila zastavo.

Slovenska reprezentanca je sicer ena izmed največjih, saj skupno šteje 197 članov. Gre tudi za najštevilčnejšo reprezentanco v samostojni Sloveniji, ki je kadarkoli nastopala na poletnem Ofemu. Slovenija se teh tekmovanj pod okriljem Evropskih olimpijskih komitejev (EOC) udeležuje že od prvega festivala leta 1991 v Bruslju.

Brezplačen vstop na večino prizorišč

V Slovenijo na Ofem prihaja 2420 mladih športnic in športnikov iz 48 držav. Z brezplačnim vstopom za obiskovalce na večino prizorišč in pestrim spremljevalnim programom se v mestu obeta zanimiv sedemdnevni vrvež, poln mladostniške energije. Prvič v zgodovini festivala bodo izvedli tekmovanja v rolkanju, gorskem kolesarstvu in košarki 3 x 3.

Še pred tem bo danes ob 14.30 novinarska konferenca, kjer bodo predstavili ključne informacije o festivalu, prisotni pa bodo predstavniki Ofema iz Slovenije in Evrope.

Festival bo trajal do sobote, 29. julija, zaključna slovesnost pa bo potekala na Trgu svobode.