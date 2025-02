Trideset mladih slovenskih športnikov v Gruzijo

Mlado slovensko reprezentanco v zimskih športih bo na prihajajočem zimskem Olimpijskem festivalu evropske mladine v Bakurianiju v Gruziji zastopalo skupaj 30 športnikov, 16 športnikov in 14 športnic. Mladi slovenski tekmovalci in tekmovalke so se danes predstavili v Slovenskem olimpijskem izobraževalnem centru v Ljubljani.

Letošnji zimski Ofem bo potekal v Bakurianiju od nedelje, devetega februarja, do nedelje, 16. februarja. Na sporedu je osem različnih športnih panog, Slovenci in Slovenke bodo nastopili v šestih, in sicer v alpskem smučanju, smučanju prostega sloga, umetnostnem drsanju, hitrostnem drsanju na kratkih progah, biatlonu in smučarskem teku.

Pred odhodom na enega največjih dogodkov za mlade športnike med 14. in 18. letom starosti je Olimpijske komite Slovenije - Združenje športnih zvez pripravil predstavitev reprezentance, ob tem pa so športnikom podali tudi nekaj nasvetov in navodil.

Zbrane športnike in športnice je uvodoma nagovoril predsednik OKS Franjo Bobinac in izpostavil, da je Ofem prvo veliko tekmovanje, na katerem se mladi srečajo z olimpizmom in olimpijskimi vrednotami. "Olimpijske vrednote, kot so prijateljstvo, odličnost in spoštovanje, odražajo bistvo športa. Šport nas povezuje, uči sodelovanja, odgovornosti do sebe in drugih ter spoštovanja. Na tovrstnih tekmovanjih se nabirajo tekmovalne izkušnje in krepijo prijateljske vezi z vrstniki," je dejal Bobinac.

Ta je ob tej priložnosti skupaj z Matejem Knausom, predsednikom uprave Turistične agencije Palma, sklenil tudi novo sponzorsko pogodbo za obdobje med letoma 2025 in 2028.

Mlade športnike in športnice bo na Ofemu vodila tudi mlada ambasadorka Zarja Tavčar. Judoistka bo ambasadorka tako v Gruziji kot poleti v Skopju, leta 2017 pa je tudi sama na Ofemu v Györu osvojila bronasto medaljo. Slovenski zastavonoši v Bakurianiju bosta biatlonec Jaka Pilar in alpska smučarka Taja Prešeren.

"Pričakovanja za Ofem so povsem normalna. Nekaj izkušenj sem že nabral lani na mladinskih olimpijskih igrah v Južni Koreji, tako da na Ofem grem s pričakovanji, a ne previsokimi. To bo neka lepa dogodivščina za prihodnost in veselim se že druženja s športniki iz drugih disciplin," je dejal 17-letni Pilar.

Slovenska reprezentanca za Ofem 2025:



alpsko smučanje: Gašper Macuh, Lan Vezovnik, Nik Sovinc, Tine Špegelj, Manca Dolinar, Taja Prešeren, Tija Radelj, Zala Urška Žižek;

biatlon: Drejc Meglič, Gregor Rupnik, Ivo Nagode, Jaka Pilar, Ajda Špitalar, Nika Pelan, Ula Perko, Živa Bijol;

hitrostno drsanje na kratke proge: Filip Škof, Luka Pogačar, Zoja Felicijan;

smučanje prostega sloga: Tin Jakob Vidovič;

smučarski tek: Ažbe Tičar, Matic Premerl, Tine Šporn, Tine Mesner, Julija Hitrec, Mija Kastelec, Ula Kuhar, Zala Zupan;

umetnostno drsanje: Žiga Jevnik, Ula Zadnikar.