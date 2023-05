Z odobrenim prispevkom države končno zaprta finančna konstrukcija Ofema

Olimpijski festival evropske mladine (Ofem), ki bo konec julija v Mariboru, je po besedah premiera Roberta Goloba pomemben dogodek ne le za Maribor, temveč za celotno Slovenijo, zato je podpora države razumljiva. "Mislim, da je lahko ne samo Maribor, ampak celotna Slovenija ponosna na to, da je Ofem zaupan prav Mariboru. Maribor se je v preteklosti že izkazal kot odličen organizator dogodkov na najvišji ravni in ne dvomim, da bo tudi tokrat tako," je dejal premier.

"Maribor bo lahko organiziral ta največji športni dogodek, ki je bil kadarkoli v samostojni Sloveniji," si je oddahnil mariborski župan Saša Arsenovič. Foto: Bor Slana/STA

Vlada je prejšnji teden potrdila, da bo iz državnega proračuna namenila za izvedbo Ofema 2,8 milijona evrov. Od tega naj bi bilo 2,5 milijona evrov namenjenih za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve ter dobrih 325.000 evrov za sofinanciranje opreme.

"Ko smo dobili to prošnjo Maribora za dodatna sredstva za izvedbo tega festivala in ko smo videli, kako daleč so priprave, nismo oklevali niti trenutek in smo ta sredstva zagotovili," je povedal Golob.

Mariborski župan si je oddahnil

Župan Saša Arsenovič si je ob tem močno oddahnil. "Morda smo bili malo zavedeni, da bodo stroški nižji in da nam ne bo treba obremenjevati državnega proračuna, zato se iskreno zahvaljujem za razumevanje na strani ministrstva in predsednika vlade, da smo zdaj skupaj našli rešitev in da bo lahko Slovenija in v njenem imenu Maribor organiziral ta največji športni dogodek, ki je bil kadarkoli v samostojni Sloveniji," je dejal v nagovoru zbranih na današnjem dogodku v Mariboru.

"V vladi se absolutno zavedamo pomena velikih športnih prireditev za promocijo Slovenije, gospodarstvo in turizem," sporoča gospodarski minister Matjaž Han. Foto: Bor Slana/STA

Skupaj s sredstvi za sofinanciranje investicij v javne športne objekte bo tako država za izvedbo Ofema namenila skoraj devet milijonov evrov. Predhodno je namreč že odobrila dobrih šest milijonov evrov za vlaganja v športno infrastrukturo, največ za obnovo dvorane Tabor in izgradnjo ogrevalne atletske steze na Poljanah.

Za pokrito ogrevalno atletsko stezo, ki so jo v Mariboru začeli postavljati na začetku tega leta, prispeva država tri milijone evrov. Preostanek skupno 5,2 milijona evrov visoke investicije krije proračun mestne občine.

Ofem ni le športni dogodek, ampak tudi naložba v prihodnost

Minister Matjaž Han je danes z županom tudi uradno podpisal pogodbo o sofinanciranju te investicije. "V vladi se absolutno zavedamo pomena velikih športnih prireditev za promocijo Slovenije, gospodarstvo in turizem. Ofem ni le športni dogodek. Mladi bodo prišli sem, spoznali lepote Slovenije, se družili in širili to pozitivno energijo. To je naložba v prihodnost," je prepričan.

Mesto ob Dravi bo poleti gostilo odmeven športni dogodek za mlade. Foto: Bor Slana/STA

Na dogodku, ki bo potekal med 23. in 29. julijem, pričakujejo okoli 3600 udeležencev iz 48 držav. Ofem velja za največji športni dogodek za mlade športnike med 14. in 18. letom starosti, ki se bodo v Mariboru pomerili v enajstih panogah. Prvič v zgodovini festivala bodo izvedena tekmovanja v rolkanju, gorskem kolesarstvu in košarki 3x3. Ostale panoge so športna gimnastika, atletika, cestno kolesarstvo, rokomet, judo, plavanje, tenis in odbojka.

Župan verjame, da bo imel Ofem za mesto in državo dolgoročne učinke. "Cilj ni le šport, ampak tudi povezovanje. Ostalo bo veliko dobre energije, pa tudi nove športne infrastrukture," je dejal. Prizorišča so že pripravljena; edina izjema je atletska steza, a tudi zanjo župan zagotavlja, da bo pravočasno urejena.

Proračun dogodka ocenjujejo na 11 milijonov evrov in se bo med drugim financiral še iz proračuna mestne občine, dodatka Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS), razpisov Erasmus +, prijavnin udeležencev in sponzorstev.