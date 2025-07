Bitcoin je doživel pretres. XYZVerse je žeton, ki bi lahko v bikovski sezoni 2025 večkratno povečal vašo naložbo

Nedavni skok Bitcoina je pritegnil pozornost vlagateljev po vsem svetu. Vendar pa bi lahko bil manj znan izzivalec XYZVerse, skriti dragulj, pripravljen prinesti izjemne donose v pričakovani bikovski sezoni leta 2025. Bi lahko bil ta "outdider" ključ do večkratnega povečanja naložb ob naslednjem tržnem vzponu? Ta raziskava se poglobi v potencial XYZVerse, da preseže pričakovanja.

Foto: XYZVerse

XYZVerse postavlja nove trende – bo to naslednji memecoin s 50-kratno rastjo?

Navdušenje okoli XYZVerse je resnično. Projekt cilja na kar 50-kratno rast ob lansiranju.

Trenutna predprodaja omogoča zgodnjim vlagateljem nakup žetonov $XYZ po bistveno nižji ceni od predvidene borzne cene.

Pozitivno razpoloženje okoli $XYZ

XYZVerse je že naveden na CoinMarketCap, kjer je skupnost izrazila zelo pozitivno mnenje – kar 95 odstotkov glasovalcev pričakuje rast $XYZ.

XYZ je dodatno pritegnil pozornost uglednih kriptovplivnežev. DanjoCapitalMaster, ki ima skoraj 800 tisoč sledilcev, je nedavno izrazil svojo podporo projektu in označil XYZVerse kot "priložnost, ki lahko eksplodira".

Več kot le memecoin

Za razliko od večine memecoinov, ki zgolj sledijo trendom brez vsebine, XYZVerse postavlja nove smernice. Združuje svet športa z viralno naravo memov. In deluje. Predprodaja poteka hitro, zgodnji kupci pa si zagotavljajo žetone po precej nižjih cenah od pričakovanih.

Trenutno je XYZVerse še v fazi predprodaje, a je povpraševanje visoko. Cena se je že zvišala iz 0,0001 dolarja (faza 1) na 0,003333 dolarja (faza 12), z več kot 70 odstotkov že zbranih od cilja 15 milijonov dolarjev. Končna cena v predprodaji bo 0,1 dolarja, kar še dodatno spodbuja zanimanje.

XYZVerse ima dobro zasnovano tokenomiko, ki cilja na dolgoročno vzdržnost. 15 odstotkov zaloge je namenjenih likvidnosti za vzpostavitev trdne tržne osnove. Za nagrajevanje skupnosti z airdropi in bonusi je rezerviranih deset odstotkov, dodatnih 17,13 odstotka pa je namenjenih deflacijski politiki (žiganju žetonov), kar bi lahko dolgoročno znižalo ponudbo in povečalo povpraševanje po $XYZ.

Projekt, ki ga vodi skupnost in ima velike načrte

Projekt XYZVerse se odlikuje po sodelovanju s skupnostjo. Nedavno je bil zagnan Ambasadorski program, ki omogoča uporabnikom pridobivanje brezplačnih žetonov za promocijo projekta. Poleg tega potekajo pogovori s športnimi zvezdniki za večjo prepoznavnost.

Nedavno partnerstvo z decentralizirano športno stavnico bookmaker. XYZ krepi uporabnost projekta. Žetoni $XYZ prinašajo bonus na prvo stavo – dodatna vrednost za člane ekosistema.

Z združevanjem tradicionalnih športnih navdušencev in hitro rastočega kriptoprostora, XYZVerse gradi nekaj edinstvenega – nekaj z zabavno vrednostjo in dejansko vključenostjo.

Bi lahko bil XYZVerse naslednji veliki memecoin?

S hitro rastočo predprodajo, močno skupnostjo in ambicioznim načrtom ima XYZVerse vse sestavine za projekt z velikim potencialom. Čeprav je kriptotrg nepredvidljiv, številni vlagatelji v tem vidijo priložnost za zgodnji vstop v nekaj velikega. Predprodaja ne bo trajala večno – če vas zanima, je zdaj pravi čas za podrobnejši pregled.

Bitcoin razkrit: kako digitalni denar oblikuje prihodnost?

Bitcoin je prva kriptovaluta na svetu. Gre za vrsto digitalnega denarja, ki deluje brez bank ali vlad. Ustvaril ga je nekdo pod imenom Satoshi Nakamoto kot novo obliko denarja za internet. Namesto fizičnih kovancev Bitcoin obstaja na mreži računalnikov po vsem svetu. Ta mreža vodi skupni zapis vseh transakcij, tako da se vsi strinjajo, kdo je lastnik česa. Ljudje, imenovani rudarji, pomagajo preverjati transakcije tako, da rešujejo računske uganke. Za svoje delo so nagrajeni z novimi bitcoini. Ta sistem pomaga preprečevati goljufije in ohranja varnost omrežja.

Bitcoin ima velik potencial. Spreminja naš pogled na denar. Vsaka štiri leta pride do dogodka, imenovanega razpolovitev, pri katerem se nagrade za rudarje prepolovijo. To pomeni, da je bitcoine čez čas vse težje pridobiti, saj jih bo skupaj le 21 milijonov. Nekateri menijo, da bi ta omejena ponudba lahko povečala njegovo vrednost. Na današnjem trgu Bitcoin še vedno izstopa v primerjavi z drugimi kriptovalutami. Njegova tehnologija je preverjena in široko sprejeta. Čeprav je trg lahko nepredvidljiv, mnogi vidijo Bitcoin kot privlačno možnost – zlasti v primerjavi z novejšimi kovanci, ki še niso prestali preizkusa časa.

Čeprav so BTC in druge kriptovalute stabilne, bi lahko XYZVerse (XYZ) presegel njihovo rast, saj združuje šport in memekulturo ter cilja na izjemno rast s pomočjo inovacij, ki jih vodi skupnost. Za več informacij o XYZVerse (XYZ) obiščite:

https://xyzverse.io/, https://t.me/xyzverse in https://x.com/xyz_verse.

Naročnik oglasnega sporočila je XYZVerse.