Po 14 letih prodal vse svoje bitcoine. Preverite, koliko milijard je zaslužil.

V svetu kriptovault je ta mesec padel nov rekord, poroča YahooFinance. Neznani vlagatelj je po 14 letih prodal 80 tisoč bitcoinov, ki jih je leta 2011 kupil za 54 tisoč dolarjev (danes približno 70 tisoč evrov). Za več deset tisoč kriptovalut je iztržil 9,6 milijarde ameriških dolarjev (približno 83 milijard evrov) in tako postavil rekord za največjo enkratno transakcijo s kriptovalutami.

Pri YahooFinance so ob novici o transakciji izpostavili tudi ledene živce vlagatelja. "Zagotovo je bilo zelo težko obdržati toliko bitcoinov tako dolgo, ob vseh vzponih in padcih njegove vrednosti, ki je enkrat dosegla astronomske višine, nato padla in se spet dvignila v stratosfero. Nekateri bodo še vedno vztrajali, da so naložbe v kriptovalute povsem špekulativne, saj nimajo nobene materialne vrednosti, na katero bi se lahko oprli v primeru najhujšega scenarija," so poudarili pri ameriškem mediju.

Cena enega bitcoina se danes giblje tik nad vrednostjo sto tisoč evrov.