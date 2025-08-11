Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

I. H., STA

Ponedeljek, 11. 8. 2025, 11.05

1 ura, 14 minut

Bitcoin se približuje novemu rekordu

Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Najstarejša in najbolj znana digitalna valuta bitcoin je vse bolj zanimiva za institucionalne vlagatelje, kar krepko zvišuje njeno ceno. Danes se je cena bitcoina na trgovalni platformi Bitstamp povzpela na 122.300 dolarjev (104.820 evrov) in se tako precej približala rekordni vrednosti iz sredine julija.

V nadaljevanju današnjega trgovanja se je vrednost bitcoina nekoliko znižala, a je s približno 122.220 dolarji še vedno na približno 5.000 dolarjev višji ravni kot konec prejšnjega tedna, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Že konec prejšnjega tedna se je vrednost bitcoina zvišala za približno 3.000 dolarjev. To je po besedah Rachael Lucas iz družbe BTC Markets posledica velikega zanimanja institucionalnih vlagateljev.

Brezmejno in brezcarinsko sredstvo za ohranjanje vrednosti

Lucas je za Bloomberg povedala, da rast vrednosti bitcoina poganjajo stalni nakupi družb za upravljanje korporativnih financ, prilivi v sklade, ki kotirajo na borzi (ETF), in pa tudi sprememba razpoloženja vlagateljev po uvedbi novih ameriških carin na uvožene zlate palice.

"Zaradi ozkih grl v dobavi in političnih tveganj, povezanih z zlatom, bitcoin pridobiva veljavo med vlagatelji kot brezmejno in brezcarinsko sredstvo za ohranjanje vrednosti," je dejala.

Donald Trump

Potem ko se je vrednost bitcoina sredi julija na trgovalni platformi Bitstamp povzpela do rekordnih 123.236 dolarjev, se je v začetku avgusta znižala na približno 112 tisoč dolarjev, nato pa se je spet začela zviševati.

Bitcoin je simbolično mejo sto tisoč dolarjev prvič presegel decembra lani in 20. januarja letos, le nekaj ur pred inavguracijo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, dosegel vrednost 109.241,11 dolarja.

Trump bitcoinu v svojem prvem mandatu ni bil naklonjen, v kampanji pred svojim drugim mandatom v Beli hiši pa je obljubljal, da bo v drugem mandatu podpiral kriptovalute.

