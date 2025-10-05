Bitcoin je ponoči dosegl nov rekord, 125.689 dolarjev (107.049 evra), in s tem presegel prejšnji rekord, ki ga je dosegel 14. avgusta.

Največja kriptovaluta je prvič v svoji 17-letni zgodovini presegla 125.000 dolarjev (106.642 evra) in s tem dosegla rekord vseh časov.

Cena največje kriptovalute je med azijskim trgovanjem poskočila na nov rekord in v zadnjih 24 urah ustvarila skoraj 50 milijard dolarjev (42 milijard evrov) prometa, poroča CoinGecko.

Rast Bitcoina spodbujajo povpraševanje institucionalnih vlagateljev in tudi ugodne gospodarske razmere. Samo v tem tednu je njegova vrednost poskočila za14 odstotkov, k temu pa je pripomoglo iskanje varnega zatočišča v decentraliziranih sredstvih, potem ko ameriški zakonodajalci niso uspeli doseči dogovora o zveznem proračunu, kar je privedlo do zaustavitve ameriške vlade, je poročala CNBC.