Cardano, XRP in BNB stavijo na rast uporabnosti ob makroekonomski volatilnosti Bitcoina

Cardano, XRP in BNB pospešeno dokazujejo svojo uporabnost, medtem ko se cena Bitcoina giblje v skladu z dogajanjem v širšem gospodarstvu. Pojavljajo se nove ideje in projekti, ki nakazujejo, da bi lahko ti žetoni kmalu pokazali precej več kot le prenos vrednosti. Nedavni premiki nakazujejo spremembo, ki bi lahko marsikoga presenetila.

Foto: XYZVerse

Cardanov zeleni raketni vzpon: zakaj bi ADA lahko zasijal v naslednjem kripto valu

Cardano je eno največjih imen v kriptu. Deluje na dveh slojih: eden skrbi za prenos denarja, drugi pa za pametne pogodbe. Ta ločitev omrežju omogoča hitro delovanje – v teoriji celo milijon transakcij na sekundo. Namesto zahtevnega rudarjenja Cardano uporablja energijsko varčen mehanizem Ouroboros. Ta porabi manj energije in ohranja nizke pristojbine. Njegov lastni žeton, ADA, omogoča plačevanje, varčevanje in zaslužek z nagradami, ko uporabniki svoja sredstva zaklenejo v omrežju. Od prihoda t. i. "native tokenov" leta 2021 lahko razvijalci poceni lansirajo igre, finančna orodja in druge projekte.

Danes številni vlagatelji iščejo kovance, ki združujejo napredno tehnologijo in resnično uporabnost. ADA ustreza obema meriloma. Tekmuje z Ethereumom, a porabi le del svoje energije in pogosto omogoča cenejše transakcije. Za razliko od novejših verig Cardano prisega na počasne, strokovno pregledane nadgradnje, kar gradi zaupanje v času burnih nihanj na trgu. Staking prinaša stabilne donose, zato imetniki žetona služijo tudi v mirnejših obdobjih. Če bo naslednji cikel nagradil čista in razširljiva omrežja, bi ADA lahko zasijala ob boku Ethereuma in Solane. Za kupce, ki cenijo zeleno tehnologijo in postopno rast, bo ADA težko prezrta.

XRP: hiter denar za majhen svet

XRP je bil ustvarjen z enim ciljem: hitro premikanje vrednosti po vsem svetu. Deluje na javnem omrežju XRP Ledger, ki ga ne nadzoruje ena sama organizacija. Ta knjiga transakcije potrdi v nekaj sekundah, stroški so zanemarljivi, nakazil pa ni mogoče razveljaviti. Za uporabo banke niso potrebne. Kovancev je bilo ob začetku 100 milijard, od tega je 80 milijard prejelo podjetje Ripple, ki skrbi za rast ekosistema. Večina teh sredstev je zaklenjena v postopnih sprostitvah, zato je nova ponudba predvidljiva in počasna.

Hitrost in nizki stroški dajeta XRP prednost v tekmi za digitalni denar. Medtem ko je Bitcoin kot počasna dial-up povezava, XRP deluje kot optika: hitro, poceni in gladko. Vlagatelji ga spremljajo, saj velike banke preizkušajo njegovo uporabo za čezmejna plačila, plačilne aplikacije pa cenijo hitro poravnavo. Trg se po dolgem padcu premika iz strahu v upanje, pri čemer se kovanci z resnično uporabnostjo pogosto poberejo prvi. Če bo povpraševanje raslo, medtem ko bo nova ponudba kapljala iz zaklenjenih skladov, bi lahko cena doživela pritisk navzgor. Za tiste, ki radi tvegajo, je XRP v tem ciklu videti živahen.

Podcenjeni memecoin $XYZ pred uvrstitvijo na večjo borzo

XYZVerse ($XYZ) je memecoin, ki je pritegnil pozornost s svojo ambiciozno napovedjo rasti z 0,0001 na 0,1 ameriškega dolarja v času predprodaje.

Do zdaj je dosegel polovico te poti – zbranih je bilo več kot 15 milijonov dolarjev, trenutna cena žetona pa znaša 0,0055 ameriškega dolarja.

V naslednji fazi predprodaje se bo cena povečala na 0,0056 ameriškega dolarja, kar pomeni dodatno ugodnost za zgodnje vlagatelje.

Po zaključeni predprodaji bo $XYZ uvrščen na večje centralizirane in decentralizirane borze. Ekipa podrobnosti še ni razkrila, objavila pa je napoved za veliko lansiranje.

Foto: XYZVerse

Rojen za borce, ustvarjen za prvake

XYZVerse gradi skupnost za tiste, ki v kriptu iščejo visoke donose – nepopustljive, ambiciozne in tiste, ki stremijo k prevladi. To je žeton za prave borce – miselnost, ki jo delijo športniki in navijači. $XYZ je žeton za iskalce adrenalina, ki iščejo naslednji veliki memecoin.

V središču zgodbe je XYZepe – borec memecoin arene, ki si prizadeva prebiti na vrh lestvice CoinMarketCap. Bo postal naslednji DOGE ali SHIB? Čas bo pokazal.

Foto: XYZVerse

Skupnost na prvem mestu

V XYZVerse ima skupnost glavno vlogo. Aktivni člani prejemajo bogate nagrade, saj je ekipa namenila kar deset odstotkov celotne ponudbe žetonov – okoli deset milijard $XYZ – za airdrope, kar je eden največjih tovrstnih dogodkov v zgodovini.

Podprt z močno tokenomiko, strateškimi uvrstitvami na CEX/DEX in rednim "žganjem" žetonov je $XYZ pripravljen na šampionski pohod. Vsaka poteza je zasnovana za pospešitev rasti, zvišanje cene in krepitev lojalne skupnosti, ki verjame, da gre za začetek nečesa legendarnega.

BNB: delovni žeton, ki poganja Binance in še več

BNB je leta 2017 nastal kot majhen pomočnik na omrežju Ethereum. Danes ima lastni infrastrukturi – Binance Chain in Binance Smart Chain. Uporablja se za plačilo provizij, prenos kovancev in gradnjo aplikacij. Omogoča tudi pametne pogodbe prek mehanizma Proof-of-Staked Authority. Imetniki lahko svoje kovance zaklenejo in prejemajo nove kot nagrado za podporo omrežju. Vsake tri mesece Binance del BNB žetonov zažge. Cilj je prepoloviti prvotno količino 200 milijonov. Manjša ponudba lahko dolgoročno poveča vrednost.

Razpoloženje na trgu se je po lanskem mrku obrnilo na bolje. Veliki kovanci, kot sta Bitcoin in Ether, so se že odbili, BNB pa jim sledi, a še vedno kotira pod starim vrhom. Njegova široka uporaba na platformi Binance prinaša stalno dnevno povpraševanje. BNB se danes uporablja tudi za popuste na provizijah, žetone v igrah in celo na potovalnih straneh. Prihajajoča sežiga žetonov in načrtovana rast aplikacij lahko dodatno zmanjšata ponudbo in povečata povpraševanje. Staking prinaša donose, ki presegajo obrestne mere v številnih bankah, kar je še en privlak za vlagatelje. Če bo naslednji cikel spodbudil rast trgovanja in odprtih financ, se lahko BNB dvigne hitreje kot kovanci z manjšimi ekosistemi. Za kupce, ki iščejo žeton velike tržne vrednosti z jasnimi denarnimi tokovi, je BNB videti močan kandidat.

ADA, XRP in BNB dokazujejo uporabnost v bikovskem valu 2025, medtem ko XYZVerse (XYZ) združuje nogomet, košarko, MMA, Dota2 in meme-hype. Predprodaja je že v teku, cilj pa je preseči priljubljenost PEPE in MOG. Za več informacij o XYZVerse (XYZ) obiščite:

Naročnik oglasnega sporočila je XYZVerse.