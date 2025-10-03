Bitcoin, BNB in avalanche so v vzponu, cardano zaostaja

Večja kriptovalutna imena, kot so bitcoin, BNB in avalanche, pridobivajo moč ter kažejo jasen zagon. Cardanu medtem ne uspe slediti njihovemu tempu. Premiki v zanimanju vlagateljev opozarjajo na spremembe – stari voditelji se trudijo ostati v ospredju, medtem ko drugi hitro pridobivajo. Kaj sledi tem digitalnim sredstvom, ostaja nejasno. Vse oči so uprte v njihov naslednji korak.

BNB (BNB)

Foto: Vir: tradingview / XYZVerse

BNB se ta teden giblje med 934 in 1.051, po mirnem 1,55-odstotnem prirastu. Ta majhen korak zaokrožuje živahen 22,40-odstotni skok v zadnjem mesecu in kar 73,31-odstotno rast v pol leta. Desetdnevno povprečje pri 1.033 je nad stodnevnim pri 1.009,32, kar nakazuje stabilen vztrajen zagon. RSI pri 61,45 in Stoch pri 78,64 kažeta na močno, a ne pregreto povpraševanje.

Najbližja odporna točka je pri 1.110. Preboj nadnjo bi lahko sprožil naskok proti 1.228, kar bi pomenilo 8- oziroma 19-odstotni dvig z zdajšnjih ravni. MACD pri 4,968 ostaja bikovsko naravnan. Če pa se pojavijo prodajalci, je prva opora pri 875,07 – približno 15 odstotkov nižje. Globlja korekcija proti 757,47 bi pomenila 26-odstotni zdrs.

Ob še svežem mesečnem rallyju imajo biki še vedno prednost. Mehkejši tedenski premik se zdi prej premor kot izčrpanost. Dokler se BNB drži nad 875, ostaja odprt prostor za od 10- do 20-odstotno rast. Preboj pod to mejo pa bi zgodbo obrnil in lahko sprožil skoraj 25-odstotni padec.

Avalanche (AVAX)

Foto: Vir: tradingview / XYZVerse

AVAX je trenutno na trgu vreden med 26,02 in 35,11 ameriškega dolarja po nemirnem tednu, ki je odnesel 5,47 odstotka. Padec prihaja po vročem mesecu, ko je kovance dosegel 31,6-odstotno rast. V šestmesečnem obdobju se dobiček povzpne na 68,23 odstotka, kar AVAX uvršča med močnejše igralce v skupini velikih kriptovalut.

Kratkoročni signali so mešani, a rahlo nagnjeni na stran bikov. Cena je tik nad 100-dnevnim povprečjem pri 29,85 ameriškega dolarja in ob desetdnevni liniji pri 30,80 ameriškega dolarja. Indeks moči trga (RSI) je nevtralen pri 49,50, hitri oscilator pa je globoko v območju preprodanosti pri 18,30, kar nakazuje na zanimanje kupcev v prihodnje. Zagon je komaj pozitiven, zato bo naslednji premik verjetno odločilen za smer.

Če bikom uspe prebiti mejo pri 35,11 ameriškega dolarja, naslednja odporna točka leži pri 40,20 ameriškega dolarja, kar pomeni približno 15-odstotni skok. Nadaljnji preboj bi odprl pot proti 49,29 dolarja, kar je okoli 41 odstotkov nad trenutno zgornjo ravnjo. Močna podpora se oblikuje pri 26 in nato pri 22,01 dolarja, z globljim dnom pri 12,92 dolarja. Glede na trden mesečni in polletni vzpon ter preprodano stanje oscilatorja so možnosti večje za nadaljevanje rasti, a graf zahteva zaprtje nad 35 dolarji, da bi se rally lahko obnovil.

Povpraševanje po $XYZ raste, saj njegova tržna kapitalizacija dosega mejnik 15 milijonov dolarjev

Foto: XYZVerse

XYZVerse ($XYZ), ki je bil nedavno prepoznan kot Najboljši NOVI meme projekt, priteguje veliko pozornosti zaradi svoje izjemne ideje. Gre za prvo meme kriptovaluto, ki združuje navdušenje nad športom in inovacije spletne tehnologije web3.

Za razliko od tipičnih meme kovancev XYZVerse ponuja resnično uporabnost in jasen načrt za dolgoročni razvoj. Načrtuje lansiranje igrificiranih produktov ter partnerstva z velikimi športnimi ekipami in platformami.

Omeniti velja, da je XYZVerse enega izmed ciljev dosegel pred rokom, saj je sklenil partnerstvo z bookmaker.XYZ, prvo v celoti na verigi (on-chain) decentralizirano stavnico in igralnico. Kot dodatek imetniki žetonov $XYZ prejmejo ekskluzivne ugodnosti pri svoji prvi stavi.

Dinamika cen in načrti za kotacijo

Med predprodajno fazo je žeton $XYZ beležil stabilno rast. Od lansiranja se je cena povečala z 0,0001 USD na 0,005 USD, naslednja faza pa bo ceno potisnila na 0,01 USD. Končna predprodajna cena je 0,02 USD, nato pa bo žeton kotiran na večjih centraliziranih in decentraliziranih borzah.

Predvidena kotacijska cena 0,10 USD bi lahko zgodnjim vlagateljem prinesla do 1000-kratne donose, če bo projekt dosegel potrebno tržno kapitalizacijo.

Do zdaj je bilo zbranih več kot 15 milijonov USD, predprodaja pa se bliža naslednjemu pomembnemu mejnemu kamnu — 20 milijonov USD. Hiter napredek nakazuje močno povpraševanje tako malih kot institucionalnih vlagateljev.

Zmagovalci so nagrajeni

V XYZVerse ima skupnost glavno besedo. Aktivni sodelavci so nagrajeni z airdropi žetonov XYZ za svojo predanost. To je igra, kjer največji navdušenci dosežejo največje nagrade.

Pot do zmage

S trdno tokenomiko, strateškimi kotacijami na CEX in DEX ter rednim uničevanjem žetonov je $XYZ ustvarjen za zmagovalni pohod. Vsaka poteza je zasnovana tako, da ga potisne naprej, okrepi njegovo ceno in združi skupnost vernikov, ki verjamejo, da je to začetek nečesa legendarnega.

BNB in AVAX ostajata močna v bikovskem trendu, medtem pa se XYZVerse (XYZ) pojavlja kot prvi športni memecoin, ki združuje memi kulturo in atletiko ter cilja na velike dobičke prek skupnostno gnanega GameFi-ja. Za več informacij o XYZVerse (XYZ) obiščite:

