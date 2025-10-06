Najboljša kriptovaluta za nakup v tem trenutku

XYZVerse je mnoge presenetil s tem, da se je povzpel nad XRP na nedavnih seznamih v trendu. Ta nepričakovani vzpon je pritegnil pozornost velikih vlagateljev v Solani in Bitcoinu. Hitro rast digitalnega kovanca nakazuje na mogoče premike v tržnih trendih. Najnovejše posodobitve razkrivajo, kaj bi se lahko zgodilo v prihodnje, kar vzbuja radovednost glede novih priložnosti na sceni.

Foto: XYZVerse

XRP: Močan digitalni val v novem kriptotoku

XRP sta leta 2012 ustvarila Jed McCaleb, Arthur Britto in David Schwartz. Temelji na XRP Ledgerju, javnem seznamu, ki ga lahko preveri vsak. Transakcije se izvedejo v nekaj sekundah in stanejo skoraj nič. Nihče ga ne nadzoruje, zato plačil ni mogoče razveljaviti ali blokirati. Prvotni zalogaj je obsegal sto milijard kovancev, od tega jih je 80 milijard prejelo podjetje Ripple za razvoj sistema. Ripple je večino tega zaklenil v časovne trezorje in vsak mesec sprosti le majhen del. Ime izhaja iz "ripple credits", kar se nanaša na njegov cilj premikanja kateregakoli denarja, kjerkoli, kot valovi v ribniku.

Trenutno trg išče hitre in poceni načine za prenos vrednosti. Bitcoin je znan, a počasen, pri večji uporabi pa se zvišajo tudi provizije. Novi zvezdniki, kot sta Solana in Stellar, obljubljajo hitrost, vendar XRP še vedno izstopa s svojo dolgo zgodovino in nizkimi stroški. Velike banke ga preizkušajo za čezmejno trgovino, uporabniki pa za vstop sploh ne potrebujejo bančnega računa. Če se po zadnjem padcu cene zanimanje znova prebudi, bi lahko najprej zasijali kovanci z resnično uporabnostjo. XRP to merilo izpolnjuje. Njegova omejena ponudba in načrtovano postopno sproščanje pa lahko pritegneta tudi kupce, ki iščejo jasna pravila.

Solanin hitri kovanec: zakaj bi lahko SOL še dodatno pridobil na vrednosti?

Solana je hitra, mlada veriga blokov, ki želi postati hitri pas interneta. Omogoča ljudem, da gradijo igre, finančna orodja in druge aplikacije, ki delujejo brez nadzornika. Medtem ko tekmeci, kot sta Ethereum in Cardano, uvajajo nadgradnje za večjo hitrost, je bila Solana zasnovana za hitrost že od samega začetka. Opravi številne transakcije v trenutku in podpira pogoste programske jezike, zato lahko razvijalci takoj začnejo graditi. Njena kriptovaluta, SOL, plačuje za vsako dejanje, poganja posebne programe in nagrajuje računalnike, ki ohranjajo varnost omrežja.

Na današnjem trgu se zanimanje usmerja k verigam, ki lahko prenesejo velike množice brez upočasnjevanja. Solana se dobro ujema s tem trendom. Ostaja na enem samem omrežju, zato uporabnikom ni treba prehajati med plastmi ali deliti podatkov. Ta jasna pot bi lahko pritegnila več trgovcev in razvijalcev, ko se dejavnost spet povečuje. Če bodo nove igre, umetniški trgi ali finančne aplikacije izbrale Solano, bi lahko povpraševanje po SOL sledilo. Kovanec je trenutno tudi cenejši za uporabo kot Ethereum, kar pomaga manjšim uporabnikom. Vendar pa tekmeci nenehno napredujejo, zato mora SOL ohraniti prednost, da ostane zvezda.

Bitcoin: digitalno zlato, ki izstopa v vsaki "tržni nevihti"

Bitcoin je prva in najbolj znana spletna valuta. Leta 2009 ga je zagnal skrivnostni razvijalec Satoshi Nakamoto, deluje pa na javnem seznamu, imenovanem blockchain. Vsak računalnik v omrežju hrani kopijo, zato ga ne more zamrzniti ali ponarediti nobena banka ali avtoriteta. Nove vnose preverjajo rudarji, ki tekmujejo pri reševanju matematičnih ugank; najhitrejši prejmejo nove kovance. Na vsaka štiri leta se ta nagrada zmanjša, kar upočasni pretok proti trdi meji 21 milijonov kovancev.

Mnogi vidijo to omejeno ponudbo kot digitalno zlato. Ko delnice močno nihajo, trgovci pogosto parkirajo kapital v BTC, saj stavijo na njegovo vzdržljivost. Nedavni padci cen so pretresli šibkejše vlagatelje, vendar omrežje še naprej raste, provizije pa ostajajo nizke. Tekmeci obljubljajo hitrejše čase ali bolj zapletene aplikacije, a le redki se lahko primerjajo z bitcoinovo zgodovino in prepoznavnostjo. Z novo razpolovitvijo na obzorju bo na trg prišlo manj novih kovancev, kar bi lahko dvignilo ceno, če bo povpraševanje obstalo. Za kupce, ki verjamejo v dolgoročno vrednost namesto hitrih špekulacij, BTC v trenutnem ciklu še vedno izgleda močan.

XRP, SOL in BTC ostajajo močne kriptovalute, toda XYZVerse (XYZ), prvi športni memecoin, združuje vznemirjenje memov z navdušenjem nad športom ter cilja na velike donose v času bikovskega trenda leta 2025. Za več informacij o XYZVerse (XYZ) obiščite:

https://xyzverse.io/, https://t.me/xyzverse in https://x.com/xyz_verse.

Naročnik oglasnega sporočila je XYZVerse.