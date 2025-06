Na eni od plaž na otoku Lokrum v bližini Dubrovnika so v začetku tega tedna opazili kita, ki je priplaval povsem blizu obale in navdušil tamkajšnje kopalce. Isti dan so kita opazili tudi v bližnjem mestu Cavtat. Ali se ob tamkajšnji obali gibljeta dva kita ali gre za istega, ni jasno, poroča hrvaški portal 24sata.

"To je prvič, da sem videl kita v bližini Cavtata," je za omenjeni portal povedal bralec, ki je velikega kita posnel v torek popoldne. Kot je dejal, so lahko v nenavadnem prizoru uživali približno deset minut, nato pa je kit odplaval na odprto morje. Dodal je, da je kit plaval ob tamkajšnjem otoku Mrkan, na neki točki je bil od obale oddaljen le 30 metrov.

Isti dan je posnetek srečanja s kitom delil tudi dubrovniški časopis Glas Grada. Kot je videti na posnetku, ki so ga delili na družbenem omrežju Facebook, je ta priplaval v enega od zalivov na otoku Lokrum in se povsem približal kopalcem, ki so čaroben prizor opazovali z obale.

Poglejte:

Hrvaški strokovnjak za kite Jure Miočić je za 24sata povedal, da gre najverjetneje za brazdastega kita. Ta vrsta kita je po dolžini druga največja žival na svetu, na Jadranu pa so ga videli že večkrat. Zrastejo lahko do 20 metrov in tehtajo približno 70 ton. Živijo v vseh oceanih, hranijo pa se s planktonskimi raki in majhnimi ribami.