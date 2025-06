Drama pri Zadru: v katamaran Melita je v neurju začelo vdirati morje

Med ponedeljkovim večernim neurjem, ki je zajelo zadrsko območje, se je v tamkajšnjem kanalu zgodila nesreča katamarana Melita. Po podatkih hrvaškega ministrstva za morje, promet in infrastrukturo je v času nesreče plovilo prevažalo 38 potnikov in pet članov posadke.

Zaradi močnega neurja in udarov valov je v trup katamarana začelo vdirati morje. Po besedah poveljnika plovila se je nesreča zgodila med plovbo skozi Ždrelac, ko je Melita prihajala z otoka Sali proti Zadru. Trup plovila je počil, kar je sprožilo klic v sili.

Ovo je trenutak poziva u pomoć s broda 'Melita': 'Potopila se, vidimo svjetlo, ne znamo tko...' https://t.co/YL1ATG199j — 24sata (@24sata_HR) June 16, 2025

Hitra in usklajena reševalna akcija

Vse potnike in posadko so hitro evakuirali s pomočjo reševalnega splava, ki ga je do trajekta Jadran odvlekla ladjica Lučke kapetanije Zadar. Potnike so nato uspešno prepeljali v zadrsko pristanišče Gaženica. Na kraju nesreče je sodelovalo več reševalnih plovil.

"Vsi so na varnem, žrtev ni. Nekateri so že doma, drugi na zdravniškem pregledu. Med njimi so bili tudi otroci in starejši. Kapitan je bil zadnji, ki je zapustil ladjo. Plovilo ni več na odprtem morju," je za Dnevnik Nove TV povedal zadrski župan Josip Bilaver.

Po zadnjih informacijah nihče od potnikov ni bil poškodovan. Vzroki nesreče za zdaj še niso znani. Z ministrstva so sporočili, da bodo po izboljšanju vremenskih razmer izvedli uradni ogled in preiskavo dogodka.

Katamaran skoraj dosegel cilj

Nesreča se je zgodila okoli 22. ure, le nekaj minut pred vplutjem v zadrsko pristanišče. Katamaran Melita sprejme do 180 potnikov, točno število oseb na krovu pa v času nesreče sprva ni bilo znano.

Posnetki z mesta dogodka, ki jih je objavil hrvaški medij Jutarnji list, prikazujejo dramatično evakuacijo z reševalnih splavov ter pretresene potnike, ki so z olajšanjem dočakali pomoč.