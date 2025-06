Policija z novogoriške policijske uprave je sporočila več podrobnosti o prometni nesreči, ki se je v soboto zgodila v Vipavi in v kateri sta bila udeležena osemletna deklica Frida, zmagovalka šova Slovenija ima talent, in osebno vozilo. Pri trku z vozilom se je deklica lažje poškodovala, test alkoholiziranosti pa je pokazal, da je voznik vozil pod vplivom alkohola.

V nesreči, ki se je v soboto zgodila na Goriški cesti v Vipavi, sta bila udeležena osebno vozilo in osemletna deklica Frida, ki je v nesreči utrpela telesne poškodbe.

Izza zidu na vozišče nenadoma pritekla mlajša oseba

Z zbiranjem obvestil in ogledom so ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila vozil v Vipavi (v smeri Podnanosa), med vožnjo pa je z njegove desne izza zidu nenadoma stopila na vozišče oziroma pritekla mlajša oseba, ki se je zaletela v prednji desni del avtomobila ter padla po tleh, so v opisu nesreče zapisali na policiji.

Starši odpeljali otroka v šempetrsko bolnišnico, vozniku odredili preizkus alkoholiziranosti

Kasneje so mlajšo poškodovanko, ki je utrpela lažje telesne poškodbe, na kraju oskrbeli reševalci Nujne medicinske pomoči Ajdovščina, nato pa so jo starši odpeljali na nadaljnji pregled v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici. Vozniku so policisti odredili tudi preizkus alkoholiziranosti in rezultat je pokazal, da je imel 0,37 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, so zapisali na policiji.

Zaradi odgovornosti za storitev prekrška po zakonu o pravilih cestnega prometa so vozniku izdali plačilni nalog. Policija pa bo v prekrškovnem postopku ugotavljala tudi morebitno odgovornost staršev.

Osemletna Frida Kaloh je skupaj z dve leti starejšim bratom Edvardom zadnja zmagovalka šova Slovenija ima talent. Navdušila sta z znanjem matematike in si prislužila nagrado 50 tisoč evrov.