Ločeni nesreči: lažji poškodbi madžarskega padalca in češkega kajakaša

Policisti PU Nova Gorica so v nedeljo okoli 17. ure prejeli obvestilo o nesreči jadralnega padalca na težko dostopnem terenu, pobočju Polovnika na Bovškem. V nadaljevanju preiskave nesreče so ugotovili, da je 43-letnega jadralnega padalca, državljana Madžarske, sunek vetra obrnil proti strmemu pobočju Polovnika. V drugi nesreči se je na reki Soči lažje poškodoval češki kajakaš.

Pri padcu se je madžarski jadralni padalec lažje telesno poškodoval (poškodba kolka) in so ga kasneje s helikopterjem (med člani posadke je bil tudi policist gorske policijske enote) prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center, so zapisali na Policijski upravi Nova Gorica. Pri nesreči so posredovali tudi člani gorske reševalne službe. Policisti so tujo krivdo izključili in bodo o dogodku s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Z obravnavanim primerom je policija seznanila tudi preiskovalca letalskih nesreč in incidentov, so še zapisali na policiji.

V okolici Trnovega ob Soči se je lažje poškodoval 34-letni češki kajakaš

Policisti so bili v soboto popoldne obveščeni, da se je pri vstopno-izstopnem mestu Otona pri naselju Trnovo ob Soči (občina Kobarid) poškodoval tuji kajakaš. Poleg policistov so bili na kraj napoteni tudi reševalci Nujne medicinske pomoči ZD Tolmin. Ugotovljeno je bilo, da je 34-letni kajakaš, državljan Češke, veslal po reki Soči v lastni režiji in se poškodoval (poškodba oziroma udarec v desno ramo).

Fotografija je simbolična. Foto: Shutterstock

Kasneje so ga reševalci Nujne medicinske pomoči ZD Tolmin odpeljali v Zdravstveni dom Tolmin, kjer so mu nudili zdravniško oskrbo. Policisti PP Bovec so tujo krivdo izključili in bodo z dogodkom pisno seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, so še zapisali na policiji.