27-letni jadralni padalec se je pri vzletu huje poškodoval, padalo je zajel veter

Sedemindvajsetletni jadralni padalec, sicer državljan Nemčije, se je huje poškodoval na območju Kobale (omenjeno vzletišče za jadralne padalce leži na 1.080 metrih nadmorske višine in se nahaja vzhodno od Tolmina) na Tolminskem.

Padalo je zajel bočni veter

Pristojni so ugotovili, da je 27-letni jadralni padalec, državljan Nemčije, ob 14.15 v lastni režiji vzletel s padalom na vzletišču za jadralne padalce na Kobali na zahodno stran vzletišča. Takoj po vzletu je njegovo padalo zajel bočni veter, zaradi česar je z višine približno treh metrov padel na tla in se pri tem predvidoma huje telesno poškodoval (poškodba gležnjev obeh nog).

Poškodovanega jadralnega padalca odpeljali v šempetrsko bolnišnico

Na kraju so pozneje hudo poškodovanemu nemškemu državljanu nujno medicinsko pomoč nudili reševalci NMP ZD Tolmin, ki so ga po nudeni oskrbi z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici. Pomoč na kraju so nudili tudi gorski reševalci GRS Tolmin, ki so poškodovanca v nadaljevanju prenesli do omenjenega reševalnega vozila. O dogodku je Policija obvestila tudi preiskovalca letalskih nesreč in incidentov. Policisti Policijske postaje Tolmin so glede na vsa ugotovljena dejstva tujo krivdo izključili in bodo o dogodku pisno seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.