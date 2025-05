Sobotni incident je jadralni padalec posnel na kameri, ki jo je imel nameščeno na jadralnem padalu. Posnetek je po objavi na družbenem omrežju Douyin, kitajski različici TikToka, postal viralen.

35 stopinj pod lediščem

Posnetek prikazuje Penga, kako se drži krmilnika, njegov obraz in večji del telesa pa so prekrivali ledeni kristali, saj so se temperature spustile tudi do 35 stopinj Celzija pod ničlo.

"Grozno je bilo. Vse je bilo belo. Nisem videl nobene smeri. Brez kompasa ne bi vedel, v katero smer grem. Mislil sem, da letim naravnost, v resnici pa sem se vrtel v krogu. Želel sem se hitro spustiti, a se nisem mogel. Dvigalo me je višje in višje, dokler nisem bil v oblaku," je povedal Peng.

Za las se je izognil smrti

Kot še piše BBC, se je Peng, ki se štiri leta in pol ukvarja z jadralnim padalstvom, za las izognil smrti, saj je raven kisika na tovrstni višini nizka. Kot je izjavil sam, se mu dozdeva, da je med vnovičnim spuščanjem za trenutek tudi izgubil zavest.

Kitajske oblasti so začele preiskavo incidenta, Pengu pa za šest mesecev prepovedale polete, saj tokratni ni bil odobren.