Grozljiva nesreča: v kolesarko trčil s 150 kilometri na uro

Triintridesetletni voznik je iz še neznanih razlogov izgubil nadzor nad svojo teslo in se zaletel v twinga, ki je stal pred njim na semaforju. Pri tem je trčil še v kolesarko, ki se je po poročanju hrvaških medijev skušala izogniti nesreči, a ji to ni uspelo.

Foto: Pixsell/Zvonimir Barisin

"Slišal se je grozljiv zvok", so povedale priče na kraju nesreče in dodale, da je voznik vozil z neverjetno hitrostjo. Navajali so, da je 33-letnik moral voziti vsaj 120 kilometrov na uro, drugi so povedali, da je bila hitrost veliko višja, 150 kilometrov na uro.

Foto: Pixsell/Zvonimir Barisin

Povzročitelj nesreče je po trčenju izstopil iz avtomobila brez hujših poškodb, so še za Dalmatinski portal povedali očividci. 33-letnika so policisti odpeljali na policijsko postajo, zoper njega poteka kriminlaistična preiskava.