Ne boste verjeli, kaj se je zgodilo na avtocesti: Zgroženi smo!

Danes so vozniki na dolenjski avtocesti pokazali skrajno neodgovorno vedenje ob popolni zapori ceste. Skupina na Facebooku, ki se glasi Ustvarimo Reševalni PAS na avtocestah, je objavila fotografijo, hranijo pa tudi posnetek voznikov, ki so zaradi zastoja obračali svoja vozila in nato vozili v nasprotno smer po reševalnem pasu.

"To so milo rečeno NEUMNA DEJANJA, ki ogrožajo življenja. Marsikdo bi moral biti ob vozniško dovoljenje in čas je, da se ob zastojih poveča nadzor policije ... preden pride do tragedije," so še zapisali v objavi.

Zaradi prometne nesreče je bila zaprta dolenjska avtocesta med Obrežjem in Brežicam proti Ljubljani. Obvoz za osebna vozila je bil možen po regionalni cesti, je poročal prometnoinformacijski center.