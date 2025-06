Kot so zapisali, je osebno vozilo zapeljalo s cestišča, trčilo v drevo in obstalo na brežini. Gasilci PGD Šentrupert in PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, zavarovali vozilo pred premikom, iz vozila odnesli umrlo osebo in s tehničnim posegom vozilo postavili nazaj na cestišče.

Več informacij za zdaj ni znanih.