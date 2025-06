Osupli nemški turisti na Hrvaškem: za tak apartma so plačali 2.000 evrov #video

Nemška turistka se je z družino na počitnice odpravila na Hrvaško, kjer so rezervirali apartma, za katerega so plačali 2.000 evrov. Ob prihodu pa so doživeli neprijetno presenečenje, saj apartma ni bil videti niti približno tako, kot so kazale fotografije na spletni strani Airbnb. Kot je še zapisala nemška turistka, so po nekaj urah apartma zapustili in denar dobili nazaj.

Nemška turistka je na TikToku pod uporabniškim imenom @nitaxbru objavila video, v katerem je pokazala apartma, ki so ga z družino najeli na Jadranu, natančneje v okolici Umaga. Njihove počitnice na Hrvaškem so se po ogledu apartmaja v živo spremenile v nočno moro, saj apartma, za katerega so za sedem dni (šest noči) odšteli 2.000 evrov, ni bil videti niti približno tako, kot so ga kazale fotografije ob rezervaciji na Airbnbju.

V videu poglejte, v kakšen apartma so vstopili:

Kot je nemška turistka pokazala v videoposnetku, je bil bazen napolnjen z vodo zelenkaste barve in umazan. Videti je bil kot močvirje, strop stanovanja pa je bil tik pred tem, da pade na tla. "Rezervirali smo luksuzni apartma z bazenom za 2.000 evrov, dobili pa smo to," je Nemka zapisala v videoposnetku. "Mislim, da besede niso potrebne," je dodala.

Dotrajana kuhinja, težko odpirajoča se vrata, bazen z zelenkasto vodo

Delila je tudi posnetke vrta, na katerem sta stala dotrajan trampolin in letna kuhinja, ki so jo najemodajalci na Airbnbju predstavljali kot luksuz. Ob ogledu se je izkazalo, da je apartma dotrajan in podpovprečno opremljen.

"Bi vi ostali tukaj?" je še zapisala tiktokerka in dodala, da so z družino apartma zapustili po štirih urah. Denar za najem so dobili nazaj. Kot je še zapisala v komentarjih, se bodo z družino prihodnjič odločili za katero od drugih držav, recimo Grčijo. Dodala je, da do zdaj z najemom prek Airbnbja še nikoli ni imela slabe izkušnje.

"Raven 'luksuza' na Hrvaškem je smešna, ker od 80. let niso ničesar obnovili"

Številni komentatorji so pod njenim posnetkom zapisali, da so za turiste primerni le hoteli in da je najem prek Airbnbja že preživeta stvar. "To, da je neki bedak objavil take fotografije, resnica pa je nekaj drugega, še ne pomeni, da so vsa stanovanja prevara. Prepričana sem, da so takšni bedak po vsem svetu," je zapisala ena od komentatork. Nekateri drugi so Nemki predlagali, naj se naslednjič namesto na Hrvaško na počitnice raje odpravi v Španijo, Grčijo, Turčijo, Tunizijo ali pa celo Albanijo.

"Hrvaška?! Seveda je slaba, raje izberite Španijo, Grčijo, Turčijo ali katerokoli drugo državo v Evropi. Raven 'luksuza' na Hrvaškem je smešna, ker od 80. let niso ničesar obnovili, cene pa so še bolj smešne," je zapisal eden od številnih komentatorjev na TikToku.

