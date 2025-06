Zgroženi turisti: za pivo 100, za kozarec Coca-Cole 35 evrov

Restavracija na Mikonosu se je znašla pod plazom kritik zaradi pretiranih cen in očitnih poskusih goljufij, kot navajajo turisti, ki poročajo o absurdnih računih s tega priljubljenega grškega otoka. V restavraciji s pogledom na morje včasih zaračunajo sto evrov za pivo, za kozarec Coca-Cole pa 35 evrov. Očitno pa to ni osamljen primer v Egejskem morju.

Mikonos velja za enega med najbolj priljubljenimi otoki za turiste, očitno pa z množičnimi prihodi želijo tudi dobro zaslužiti.

V eni od tamkajšnjih restavracij po poročanju gostov včasih zaračunajo sto evrov za pivo, 35 evrov za kozarec Coca-Cole in 58 evrov za Aperol.

Tudi potovalna platforma Tripadvisor poroča o pretiranih cenah. Gostu v baru na plaži so zaračunali 349 evrov za "preprost krožnik dnevne ribe", so zapisali v objavi. Nek drug turist je delil fotografijo računa v višini 136 evrov za dva kozarca Prosecca. Te pretirane cene pa očitno niso osamljen primer, kot kažejo podobna poročila s Santorinija, so še navedli.

Tudi fotografija menija iz bara na Mikonosu iz leta 2021 potrjuje navedbe, ki so jih objavili na Tripadvisorju: steklenica lokalnega piva naj bi stala 350 evrov, kozarec vina 49 evrov, koktajl pa 25 evrov. Teh informacij sicer po poročanju Fenix magazina ni bilo mogoče neodvisno preveriti.

Vlada je ukrepala že v preteklosti

Ko sta se pred tremi leti dva ameriška turista pritožila zaradi plačila v višini šeststo evrov, je takrat proti nekemu baru ukrepala grška vlada. Vassillis Kikilias, takratni minister za turizem, je odredil preiskavo regionalne turistične uprave Kikladov. Bar so zaradi več davčnih kršitev kaznovali z 31 tisoč evri, so takrat poročali grški časopisi.

Večina pritožb se nanaša na obdobje zadnjih štirih, petih let, je še poročal magazin, čeprav je nek gost že lani prijavil previsoke cene. Tripadvisor je zato na spletni strani objavil opozorilo: "Tripadvisor se zaveda nedavnih medijskih poročil ali dogodkov, ki vplivajo na to restavracijo in se morda ne odražajo v ocenah na tem seznamu," so zapisali.