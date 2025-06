Hrvaško je maja obiskalo 1,9 milijona turistov, ki so ustvarili 6,6 milijona nočitev. Obisk je s tem na letni ravni nazadoval za pet odstotkov, nočitve pa za 14 odstotkov. Slabši je tudi rezultat v prvih petih mesecih skupaj, kažejo podatki Hrvaške turistične skupnosti (HTZ). Stroka sicer pričakuje dobro sezono.

Na Hrvaškem je bilo od začetka januarja do konca maja skupno 4,2 milijona turistov ali odstotek manj kot v enakem obdobju lani. Ustvarili so dobrih 13 milijonov nočitev, kar je šest odstotkov manj kot lani. Pri sosedih so upad števila gostov zabeležili med tujimi državljani, medtem ko se je število domačih gostov povečalo.

V maju je bilo tujih turistov manj za devet odstotkov. Našteli so jih 1,6 milijona, ustvarili pa so 5,7 milijona ali 17 odstotkov manj nočitev kot v enakem obdobju lani. Število domačih gostov se je medtem povečalo za 16 odstotkov na 342 tisoč, število njihovih nočitev pa za 18 odstotkov na 849.500.

Manj Nemcev, Avstrijcev, Poljakov

V prvih petih mesecih je Hrvaško obiskalo 3,1 milijona ali štiri odstotke manj tujih turistov, ustvarili pa so 10,6 milijona ali devet odstotkov manj nočitev kot v enakem obdobju lani. Domači turisti so ustvarili več kot milijon prihodov in 2,4 milijona nočitev, kar je osem oz. devet odstotkov več.

Število prihodov in nočitev med tujimi gosti se je zmanjšalo med državljani Nemčije, Avstrije, Poljske, Francije, Madžarske, Švedske, Ukrajine in Irske. Državljanov iz drugih držav je bilo več.

Med vrstami komercialne nastanitve so približno polovico ali 5,7 milijona nočitev ustvarili hoteli, ki so v primerjavi s prvimi petimi meseci lanskega leta zabeležili najmanjši, enoodstotni upad. Sledijo družinske nastanitve z 2,9 milijona prenočitev, kar je osem odstotkov manj kot lani, in kampi z 1,9 milijona prenočitev, kar pomeni 13,3-odstotni padec.

Kampi in hoteli podobno kot lani

Hrvaški minister za turizem in šport Tonči Glavina je dosedanje rezultate ocenil kot zadovoljujoče. "Trenutne številke so v skladu z našimi pričakovanji. Imeli smo nihanja – marca je bil zaznan velik, skoraj 30-odstotni padec, april pa je nato prinesel rast. Začetek junija je izjemno dober, zato verjamem, da bomo v najslabšem primeru ponovili rezultate lanske turistične predsezone," je povedal Glavina v začetku tedna v oddaji Otvoreno na hrvaški javni radioteleviziji HRT.

Da bo rezultat, ko gre za kampe in hotele, podoben kot lani, je v oddaji ocenil tudi direktor hrvaškega turističnega združenja (HUT) Veljsko Ostojić. Direktor HTZ Kristjan Staničić pa je opozoril, da mora biti turistični sektor premišljen pri oblikovanju cen, k čemur sta te dni pozvala tudi premier Andrej Plenković in gospodarski minister Ante Šušnjar.

Na optimizem med hotelirji in lastniki kampov je sicer pokazala tudi raziskava iz aprila na vzorcu 178 hotelov in kampov z 58 tisoč namestitvenimi enotami, kar je 30,5 odstotka skupnih hotelskih kapacitet v državi.

Rezultati ankete so pokazali, da je imelo tedaj 80 odstotkov hotelirjev šest odstotkov več rezervacij kot v enakem obdobju lani. Večina, in sicer 60 odstotkov, jih ni zaznala padca v primerjavi z lani, 40 odstotkov pa jih je poročalo o upadu števila rezervacij z nemškega in avstrijskega trga.