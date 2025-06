Hrvati močno zaskrbljeni: Če Nemcev ne bo, se nam slabo piše

Prvič v desetih letih so na Hrvaškem maja zabeležili drastičen upad obiska turistov, za največje presenečenje pa so poskrbeli Nemci, ki so k slabim številkam prispevali največ. Maja je namreč pri naših južnih sosedih dopustovalo skoraj polovico manj nemških turistov kot lani.

"Če maj napoveduje sezono, bo hrvaški turizem leta 2025 v slabem stanju," so glede obiska turistov v preteklem mesecu črnogledi na Hrvaškem.

Z izjemo sezon v času pandemije covid-19 so maja zabeležili kar dvakratni upad turističnega prometa v zadnjem desetletju. Nemci, ki izjemno radi obiskujejo Hrvaško, so svoj delež v skupnem turističnem prometu prepolovili: s 30 odstotkov, kolikor je bilo prenočitev maja lani, se je letos znižal na 16,5 odstotka.

Podatki Hrvaške turistične skupnosti kažejo, da je bilo maja letos na Hrvaškem 1,9 milijona turistov oziroma pet odstotkov manj kot maja lani, nočitev pa je bilo za 14 odstotkov manj oziroma 6,6 milijona. Skupno so v rdečih številkah, saj je bilo v prvih petih mesecih za odstotek manj prihodov turistov, nočitev pa za šest odstotkov manj.

"Nemci nas kaznujejo"

"Nemci nas kaznujejo," piše hrvaški Jutarnji list, kjer še navajajo, da tuje turiste v prvih petih mesecih pogrešajo predvsem z osmih trgov: iz Nemčije, Avstrije, Poljske, Francije, Madžarske, Švedske, Ukrajine in Irske, medtem ko so zabeležili več turistov iz drugih držav, ki so tudi prenočili večkrat kot lani.

Iz Hrvaške še poročajo, da se je alarm zaradi Nemcev prižgal že lani poleti. Predvsem Nemci so se namreč pritoževali nad izjemnim dvigom cen, najbolj v trgovinah in restavracijah, pa tudi pri nastanitvah, kjer že drugo leto zapored beležijo dvomestno povišanje cen. Hrvaški turizem tako opaža, da se delež prenočitev nemških turistov na letni ravni zmanjšuje – leta 2023 se je s 25 znižal na 22 odstotkov, lani pa so Nemci na Hrvaškem ustvarili le 20 odstotkov vseh prenočitev.