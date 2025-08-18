Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Ponedeljek,
18. 8. 2025,
14.22

Osveženo pred

28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Gradec prometna varnost promet promet prometna nesreča

Ponedeljek, 18. 8. 2025, 14.22

28 minut

Množično trčenje: poškodovanih 29 ljudi, 18-letnica huje #foto #video

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Na avtocesti blizu Gradca na avstrijskem Štajerskem se je v nedeljo pozno popoldne zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženih 33 vozil. Po navedbah policije, ki jih danes povzema avstrijska tiskovna agencija APA, je bilo v množičnem trčenju 28 ljudi lažje poškodovanih, 18-letno dekle pa huje.

Nesreča se je zgodila, ko je polpriklopniku, ki je vozil iz smeri Gradca proti Dunaju, iz še neznanega razloga počil rezervoar za gorivo. Dizelsko gorivo je steklo po avtocesti in se razlilo po več pasovih. Zaradi tega je številna vozila, ki so bila na ovinkasti cesti za tovornjakom, začelo zanašati in so trčila. Skupno je bilo v trčenju udeleženih 33 vozil.

Lažje poškodovanih 28 ljudi, 18-letnica huje

Po navedbah policije je bilo lažje poškodovanih 28 ljudi, nekatere med njimi so prepeljali v bolnišnice. Osemnajstletno dekle je bilo huje poškodovano in so jo s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Gradcu.

Zaradi nesreče je bila avtocesta med Gradcem in Dunajem na tem odseku več ur zaprta.

Fotogalerija
1
 / 6

Policijski trak
Novice Na Primorskem umrla kar dva italijanska motorista
reševanje policija gore gorski reševalci
Novice Na Tolminskem se je huje poškodovala 64-letna pohodnica
nesreča kombi
Avtomoto Skrite nevarnosti v kombiju: otrok ležal na leseni postelji #foto
Gradec prometna varnost promet promet prometna nesreča
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.