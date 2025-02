Prva odličja na Ofemu so podelili 10. februarja, pred današnjim tekom Tineta Šporna je bila zmagovalnemu odru takrat najbližje biatlonka Ajda Špitalar, ki je prav tako končala na četrtem mestu. To sta bili tudi edini slovenski uvrstitvi pod desetim mestom do zdaj.

"Tinetovo četrto mesto je res pika na i in ima za nas enako vrednost, kot če bi osvojil kolajno. Cilj je bila uvrstitev med najboljših deset, tako da je ta uvrstitev zagotovo nad pričakovanji. Žal so do stopničk zmanjkale le štiri sekunde, ampak to je šport in zmeraj mora biti nekdo tudi četrtouvrščen," je po nastopu povedal vodja ekipe Anže Obreza.

Mlado slovensko reprezentanco v zimskih športih med 14. in 18. letom starosti zastopa skupaj 30 športnikov, 16 športnikov in 14 športnic v šestih od osmih panogah iger.

