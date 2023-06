Plamen miru za Ofem prispel v Maribor

Plamen miru za Olimpijski festival evropske mladine (Ofem), ki ga bo julija gostil Maribor, je iz Rima prispel v štajersko prestolnico. V imenu slovenskih športnikov je baklo danes od župana Saše Arsenoviča prevzela smučarka Ilka Štuhec in jo ponesla na zabavno druženje v Ljudski vrt. Bakla bo v prihodnjih tednih potovala po več krajih in šolah.

Plamen miru so prižgali v sredo v Rimu, nato pa ga je prevzel organizacijski odbor Ofema v Mariboru. Predsednik Evropskega olimpijskega komiteja (EOC) Spiros Capralos je ob tem izročil predsedniku Olimpijskega komiteja Slovenije Franju Bobincu in županu Arsenoviču tudi oljko kot simbol miru.

Bakla bo v soboto nadaljevala pot na Pohorje, nosili jo bodo lahko vsi pohodniki. Do začetka Ofema 23. julija bo po napovedih organizatorjev obiskala 28 občin in 18 osnovnih šol, prisotna pa bo tudi na številnih dogodkih. Tako naj bi širila sporočilo miru, upanja in združevanja ljudi različnih narodov, kultur, jezikov in tradicij.

"To je začetek tekmovanja na simbolni ravni," je ob današnji predaji bakle na sedežu Mestne občine Maribor povedal župan Arsenovič. "Bakla širi olimpijski duh in upamo, da bo ta duh v času, ko imamo v Evropi vojno, pomagal pri tkanju prijateljstev in preprečevanju vojaških spopadov," je dodal.

Predaja bakle županu MOM Saši Arsenoviču, s strani predstavnice organizacijskega odbora Ofem. Foto: Andreja Seršen Dobaj/STA

Poudaril je, da velja Ofem za največji športni dogodek za mlade športnike med 14. in 18. letom starosti, na katerem so začeli svojo mednarodno tekmovalno pot številni uspešni športniki. "V Mariboru bomo gostili 48 državnih reprezentanc najboljših mladih športnikov in morda bodo nekateri izmed njih že prihodnje leto nastopali na pravih olimpijskih igrah v Parizu. V Mariboru bomo torej gledali zvezde prihodnosti," je še povedal župan.

Kot mlada športnica je na Ofemu, a v zimski izvedbi, nastopila tudi Ilka Štuhec. "Upam, da bo tudi Ofem v Mariboru začel čim več vrhunskih športnih poti," je dejala ob robu koncerta na ploščadi pred Ljudskim vrtom.

Tekmovanje bo potekalo med 23. in 29. julijem z več kot 3600 športnicami in športniki, ki se bodo za odličja borili v 11 športnih panogah. Prvič v zgodovini festivala bodo izvedena tekmovanja v rolkanju, gorskem kolesarstvu in košarki 3x3. Ostale panoge so športna gimnastika, atletika, cestno kolesarstvo, rokomet, judo, plavanje, tenis in odbojka.