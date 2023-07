Nedokončan stadion Poljane bo lahko gostil atletske tekme na Ofemu

"Stadion je že sedaj fantastičen, čeprav še ni povsem končan. Manjka streha tribune in tudi še nekaj dodatnih stvari bo treba po Ofemu urediti. Pokrita dvorana pod tribuno stadiona ima široko tekaško stezo, je zelo zračna in svetla. Mariborska atletika je s tem pridobila ogromno za zimske treninge, na stadionu bo na voljo najboljša atletska oprema, taka je tudi steza in drugi deli atletskih tekmovališč. Gosti lahko tekmovanja svetovne in evropske ravni, takega stadiona ta čas v Sloveniji nimamo," je povedal predsednik Atletske zveze Slovenije (AZS) Primož Feguš.

Na tribuni bo lahko nekaj manj kot 1000 gledalcev

Lado Mesarič, vodja celotnega atletskega dogodka na Ofemu, je že na uvodu novinarske konference povedal, da ne more dati podatkov o tem, koliko je stala obnova stadiona. Povedal je lahko, da je bilo zgolj za opremo, torej za ovire, blazine in druge atletske pripomočke, treba odšteti 330.000 evrov. "Na stadionu bomo lahko nemoteno gostili tekmovanje, četudi še ni dokončan. Na tribuni bo lahko nekaj pod 1000 gledalcev, ogrevalna dvorana pod stadionom, kjer bo tudi prijavnica za tekmo, je nared," je povedal Mesarič.

Feguš je dejal, da bodo s transparenti nekako zakrili nekaj nedokončanih stvari na zunanjosti objekta. "Prav tako še ni dokončan del pisarniških prostorov in sanitarij. Zato bo za stadionom postavljen šotor, na voljo bodo premične sanitarije. Prav tako bo na tribuni prostor za merilno ekipo, medije in napovedovalca," je pojasnil Mesarič.

"Pred nami je največje atletsko tekmovanje leta pri nas, saj je pod okriljem Evropskih olimpijskih komitejev in je tudi v koledarju Evropske atletike. Ker na Ofemu nastopajo mladi športniki med 14. in 18. letom starosti, za nas rezultati ne bodo v ospredju. Želimo si, da bi naši mladi atleti in atletinje prikazali največ, kar so ta čas sposobni. Predvsem pa si želimo, da bi jih to tekmovanje še bolj utrdilo v prepričanju, da je vredno trenirati atletiko in da bi vztrajali tudi v članski konkurenci ter tam prišli čim višje," je dodal Feguš.

Preberite še: