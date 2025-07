Donte DiVincenzo je večkrat dejal, da bi si želel zaigrati za italijansko reprezentanco. Zdaj se mu želja lahko izpolni. Ta ponedeljek je prejel italijansko državljanstvo. "Da bi igral na EuroBasketu? Mislim, da so možnosti. Vsi smo na isti valovni dolžini. Sam bi rad zastopal Italijo. Počakati pa moramo na vse dokumente," je branilec Minnesote dejal aprila. V pretekli sezoni je 28-letnik v povprečju dosegal po 11,1 točke, 3,6 skoka in 3,6 asistence na tekmo v rednem delu ter 8,7 točke, 3,3 asistence in 3,1 skoka v končnici.

Foto: Guliverimage DiVincenzo je rojen v zvezdni državi Delaware, ima pa, kot razberemo že iz priimka, italijanske korenine. Zaradi tega in rdečih las ga soigralci kličejo "big ragu" (veliki ragu). Kot deček je sicer začel igrati nogomet in ne košarko. Tekem Interja in AC Milana ni nikoli zamudil, še danes navija za Inter.

EuroBasket 2025 bodo od 27. avgusta do 14. septembra gostili Ciper, Finska, Poljska in Latvija. Italija bo v skupini C igrala v Limassolu proti domačinom, Gruzijcem, Bosancem, Grkom in Špancem. Z DiVincenzom bi bile možnosti Italije zagotovo nekoliko večje. Lovorike mu niso tuje, z Vilanovo je bil študentski prvak, z Milwaukee Bucks pa je ligo NBA osvojil leta 2021.