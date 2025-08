Minister Borut Sajovic še ni sprejel odločitve o nasledniku načelnika Generalštaba Slovenske vojske (SV) Robertu Glavašu, ki je letos izpolnil pogoje za upokojitev. Z njim bo o tem govoril jeseni. Na ministrstvu in v SV je sicer še devet pripadnikov, ki imajo generalski čin ali s činom brigadir opravljajo formacijsko dolžnost v činu generalmajor.

Pogoje za povišanje v generalski čin izpolnjujejo še trije brigadirji, so za STA pojasnili na ministrstvu za obrambo. Časovni pogoj, to je opravljanje generalmajorske dolžnosti najmanj eno leto, pa bosta še dva brigadirja izpolnila novembra.

Minister za obrambo Borut Sajovic, ki skladno z zakonom o obrambi vladi predlaga ime za načelnika Generalštaba SV, je za STA pojasnil, da bosta z Glavašem o njegovem nasledniku govorila do konca oktobra. "Obilica novih izzivov, ki jih rešujemo, je priložnost tudi za naslednike, da se pokažejo in dokažejo z razmisleki, ravnanji, enotnostjo in dejanji," je dodal minister.

Formacijska dolžnost načelnika Generalštaba SV

Načelnika Generalštaba SV vlada imenuje in razrešuje na formacijsko dolžnost brez interne in javne objave na podlagi službenih potreb.

Formacijsko dolžnost načelnika generalštaba, ki operativno vojaško vodi in poveljuje SV, lahko skladno s prilogo k uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave ter v pravosodnih organih opravljajo posamezniki z nazivom I. ali II. stopnje, so pojasnili na ministrstvu.

Kandidat za načelnika mora imeti vsaj 17 let delovnih izkušenj, stopnjo izobrazbe VII/2, dostop do tajnih podatkov stopnje strogo tajno, končan generalštabni tečaj ali generalštabno šolanje ter ustrezno raven znanja angleškega jezika.

Glavaš je izpolnil pogoje za upokojitev

Glavaš, ki ga je vlada na to funkcijo kot devetega na čelu Generalštaba SV imenovala aprila 2020, je letos izpolnil pogoje za upokojitev. Njegovo vodenje so že zaznamovala prizadevanja za izboljšanje kadrovske slike in modernizacijo SV.

Tudi njegov naslednik bo moral namenjati pozornost pridobivanju in zadrževanju pripadnikov v SV, razvoju vojaškega voditeljstva ter odzivanju na spreminjajoče se nestabilno varnostno okolje, so zapisali na ministrstvu.

Zadnja ocena pripravljenosti SV za leto 2024 je pokazala izboljšanje na vseh področjih ocenjevanja. Povečanje sredstev in delo s kadri kažejo trend navzgor, še vedno pa so določena neskladja med zahtevano in potrebno pripravljenostjo ter dejanskim stanjem pripravljenosti SV. Gre predvsem za izpopolnjenost enot s kadri, pomanjkanje nekatere vojaške opreme in finančnih sredstev.