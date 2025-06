Predsednik vlade Robert Golob se je danes na videokonferenci pripadnikom Slovenske vojske, ki delujejo v mednarodnih operacijah in misijah, zahvalil za predano delo in pomembno poslanstvo. Čestital jim je tudi ob prihajajočem dnevu državnosti, so sporočili iz premierjevega kabineta.

Pripadnike Slovenske vojske sta ob premierju nagovorila tudi obrambni minister Borut Sajovic in načelnik generalštaba Robert Glavaš.

Trenutno v 12 mednarodnih operacijah in misijah v tujini deluje okoli 300 pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske. Foto: STA Premier je v nagovoru poudaril pomen miru in izpostavil, da je krepitev vojske sestavni del zagotavljanja varnosti in miru. Ob tem je dodal, da varnosti ne moremo zagotoviti zgolj z orožjem. Poudaril je pomen pridobivanja novih znanj in izkušenj v tujini ter njihovega prenosa v domače okolje.

Ob koncu videokonference je sodelujoče pozval, naj njegove čestitke ob prihajajočem državnem prazniku, dnevu državnosti 25. junija, prenesejo tudi drugim pripadnikom Slovenske vojske v tujini. Trenutno v 12 mednarodnih operacijah in misijah v tujini deluje okoli 300 pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske.