V službi za varovanje premierja Goloba izredni inšpekcijski nadzor

V službi za varovanje predsednika vlade Roberta Goloba poteka izredni inšpekcijski nadzor, poroča Televizija Slovenija (TVS). Kot so potrdili na inšpektoratu za delo, preverjajo domnevne kršitve delovnopravne zakonodaje, zlasti glede razporejanja, evidentiranja in izrabe delovnega časa.

Pri prvem pregledu še ni bilo mogoče ugotoviti vseh dejstev, saj predstavniki generalnega sekretariata vlade niso razpolagali z vsemi podatki zaradi varnostnih razlogov, so za TVS pojasnili na inšpektoratu. Na generalnem sekretariatu so zatrdili, da je bila inšpektorici posredovana vsa zahtevana in zakonsko predpisana dokumentacija v zvezi z nadzorom.

Golobovi varnostniki naj bi zaslužili več kot drugi

Ob tem TVS navaja, da Golobovi varnostniki, čeprav opravljajo primerljivo delo, zaslužijo precej več kot varnostniki v centru za varovanje in zaščito. Da njihove plače debelijo predvsem različni dodatki, nadure in delovna uspešnost, pa pričajo tudi javni podatki.

Tako naj bi vodja Golobove varnostne službe februarja prejel skoraj 7200 evrov bruto, od tega 1400 evrov na račun delovne uspešnosti in nadur. Trojica varnostnikov v višjem nazivu je skupaj prejela dobrih 26.000 evrov bruto, od tega kar 11.000 evrov dodatkov, poroča TVS.

Policist specialist, ki so ga v policiji zaposlili po posredovanju Miloša Milovića in je iz nadzornika državne meje v enem samem dnevu napredoval v varnostnika predsednika vlade, pa je februarja na račun nadur in delovne uspešnosti prejel več kot 5600 evrov bruto plače.

Izplačila niso javna

V varnostni službi predsednika vlade je sicer sistemiziranih 16 policijskih delovnih mest, a podatki o plačah preostalih varnostnikov niso prosto dostopni, saj so te določene s posebnim aktom ministra. Ker akt ni javen, se tudi izplačila ne objavljajo.

Ob tem se znotraj policije spet poraja znana dilema, ali so Golobovi varnostniki s tem, ko so iz policije odšli na generalni sekretariat vlade, ohranili status policistov, s tem pa tudi možnost, da njihove plače kar s posebnim aktom odreja notranji minister. Dvome o zakonitosti teh izplačil bi lahko razjasnil prav aktualni inšpekcijski nadzor, še poroča TVS.