Slovenija bo po neuradnih informacijah podprla predlog zavezništva Nato, ki predvideva postopno zvišanje obrambnih izdatkov držav članic na pet odstotkov BDP do leta 2032 ali 2035. Dokument, ki naj bi bil sprejet na prihajajočem vrhu v Haagu, naj bi uvedel prenovljen pristop k financiranju obrambnih zmogljivosti, ob tem pa vključuje več varovalk, namenjenih lažji prilagoditvi posameznih držav. S politično resolucijo o obrambi, ki jo je državni zbor sprejel na pobudo vlade Roberta Goloba in ki predvideva dvig izdatkov na tri odstotke BDP do leta 2030, se Slovenija umešča med države, ki bodo ključne zavezniške cilje dosegle pravočasno in se hkrati izognile pritiskom iz Washingtona.