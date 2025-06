Anketa Vox populi, ki jo je za časnik Dnevnik izvedla agencija Ninamedia, razkriva, da vprašanja varnosti, obrambe in odnosa do Slovenske vojske ostajajo pomemben del javnega razmisleka. Večina vprašanih (53 %) podpira povečanje obrambnih izdatkov na dva odstotka BDP, kar je tudi ena od prioritet slovenskega obrambnega sistema. Več kot polovica anketirancev izraža podporo sodelovanju Slovenske vojske v mednarodnih operacijah, skoraj polovica prebivalcev pa bi bila v primeru ogroženosti pripravljena braniti domovino z orožjem.

Večina vprašanih podpira povečanje obrambnega proračuna, kar nakazuje na krepitev zavedanja o pomembnosti obrambne pripravljenosti v sodobnem varnostnem okolju.

Mednarodne operacije z večinsko podporo javnosti

Pogojno višjo stopnjo soglasja spremlja tudi rezultat vprašanja o sodelovanju enot Slovenske vojske v mednarodnih operacijah. Tovrstno delovanje podpira 57,7 odstotka vprašanih, medtem ko jih 31,9 odstotka te,u nasprotuje, 10,4 odstotka pa ne ve. Odnos do sodelovanja v misijah ostaja torej pozitiven, kar kaže na razumevanje mednarodne vloge Slovenske vojske.

Pripravljenost za obrambo kot osebna odločitev

Nekoliko bolj razpršen je odgovor na vprašanje, ali bi bili anketirani osebno pripravljeni braniti Slovenijo z orožjem v primeru vojaške ogroženosti. Pripravljeni bi bili 45 odstotkov vprašanih, 37,1 odstotka ne, skoraj 18 odstotkov pa je neodločenih.

Podpora širšemu razumevanju obrambne porabe

Pri razpravi o porabi obrambnih sredstev se večina prebivalstva nagiba k temu, da bi Slovenija sredstva usmerila širše. 58,3 odstotka vprašanih meni, da bi morali sredstva namenjati tudi drugim projektom, povezanim z obrambo in varnostjo, ne le neposredno v vojaške zmogljivosti. 32,9 odstotka podpira vlaganje v enote, oborožitev in opremo Slovenske vojske, 8,9 odstotka pa je neodločenih.

Pripravljenost za služenje vojski zadržana

Ko gre za osebno angažiranost, rezultati kažejo, da bi se za vstop v enote Slovenske vojske odločilo 26,3 odstotka vprašanih. Devet odstotkov vprašanih ostaja neodločenih. Čeprav se za aktivno vključitev v Slovensko vojsko odloča manjšina, rezultati kažejo, da prebivalstvo obrambna vprašanja razume kot pomembna, osebni angažma pa ostaja stvar posameznikove presoje.

Obrambna politika v očeh javnosti

Rezultati ankete kažejo, da prebivalstvo podpira večjo vlogo obrambne politike, a hkrati želi, da ostane ta v ravnotežju z družbenimi vrednotami, pragmatičnostjo in odprtim dialogom. Slovenci v povprečju razumejo pomen pripadnosti širšim varnostnim okvirjem in mednarodnemu sodelovanju, hkrati pa ohranjajo zadržanost pri osebni angažiranosti, kar odpira prostor za nadaljnjo razpravo in komunikacijo o obrambni kulturi.