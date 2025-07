Slabe novice za Hrvaško

Slovenija je po gospodarski razvitosti še vedno prva med nekdanjimi socialističnimi državami. Če držijo napovedi Dunajskega inštituta za mednarodne ekonomske študije (WIIW), pa bo to prednost v prihodnjih letih ohranila. Tudi naša južna soseda Hrvaška nas do leta 2027 še ne bo dohitela.

Gospodarsko razvitost posamezne države meri realni bruto domači proizvod (BDP) na prebivalca. Čeprav v javnosti in politiki pogosto slišimo, da Slovenijo druge nekdanje socialistične države že dohitevajo ali celo prehitevajo, pa podatki tega ne kažejo.

Slovenska gospodarska razvitost

Po podatkih Eurostata je imela Slovenija lani BDP na prebivalca v višini 25.380 evrov. Med nekdanjimi socialističnimi državami je na drugem mestu Češka, ki je imela lani realni BDP na prebivalca v višini 21.910 evrov, tretja je bila Estonija z 20.023 evri. Še dlje od Slovenije so po gospodarski razvitosti države, kot so Slovaška, Poljska, Madžarska in Hrvaška.

Nedavno je svojo napoved glede gospodarske rasti za srednje, vzhodne in jugovzhodne države objavil WIIW. Če te podatke preračunoma na podlagi lanskega realnega BDP, potem lahko okvirno ugotovimo, da po teh podatkih nobena od nekdanjih socialističnih držav po gospodarski razvitosti v prihodnjih letih ne bo dohitela Slovenije.

Slovenski realni BDP do leta 2027

Avstrijska napoved za Slovenijo je naslednja: 1,6 odstotka letos, 2,3 odstotka leta 2026 in 2,4 odstotka leta 2027. Če preračunamo napovedane odstotke gospodarske rasti, potem bo imela Slovenija letos realni BDP na prebivalca 25.786 evrov, prihodnje leto 26.379 evrov in leta 2027 27.012 evrov.

Slovenija je še vedno prva v gospodarski razvitosti med nekdanjimi socialističnimi državami. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Naša najbližja zasledovalka Češka je imela lani realni BDP na prebivalca v višini 21.910 evrov. Avstrijska napoved za Češko je naslednja: dva odstotka letos, 2,4 odstotka leta 2026 in 2,7 odstotka leta 2027. Torej bo imela Češka letos realni BDP na prebivalca 22.348 evrov, prihodnje leto 22.884 evrov in leta 2027 23.501 evrov.

Hrvaški realni BDP na prebivalca do leta 2027

Hrvaški realni BDP na prebivalca je lani po Eurostatu znašal 16.710 evrov. Avstrijska napoved za Hrvaško je naslednja: 2,9 odstotka letos, 2,8 odstotka leta 2026 in 2,7 odstotka leta 2027. Torej bo imela Hrvaška letos realni BDP na prebivalca 17.195 evrov, prihodnje leto 17.676 evrov in leta 2027 18.171 evrov.

Avstrijski inštitut največjo gospodarsko rast med nekdanjimi evropskimi socialističnimi državami napoveduje Poljski. Ta država je imela lani realni BDP na prebivalca v višini 16.470 evrov.

Poljski realni BDP na prebivalca do leta 2027

Avstrijska napoved za Poljsko je naslednja: 3,5 odstotka letos, 3,5 odstotka leta 2026 in trije odstotki leta 2027. Torej bo imela Poljska letos realni BDP na prebivalca 17.046 evrov, prihodnje leto 17.643 evrov in leta 2027 18.172 evrov. Tako bo med nekdanjimi socialističnimi državami le Poljska za malenkost zmanjšala svoj zaostanek v gospodarski razvitosti za Slovenijo. Lani smo imeli pred Poljsko pri realnem BDP prednost v višini 8.910 evrov, leta 2027 pa po WIIW 8.840 evrov.

V odstotkih: lani je imela Poljska 69,9 odstotka slovenske gospodarske razvitosti, leta 2027 pa bo imela po napovedi 67,3 odstotka. Hrvaška lani 65,8 odstotka, leta 2027 pa 67,3 odstotka. Češka lani 86,3 odstotka, leta 2027 pa po napovedi 87 odstotkov.