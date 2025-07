Na območju Ježice je potekal shod, na katerem so udeleženci s transparenti želeli opozoriti na poslabšanje varnosti zaradi dejanj nekaterih posameznikov romske skupnosti. Po napadu na kmeta na območju Kleč, ki se je zgodil prejšnji teden, se je danes na protestu v Ljubljani zbralo okoli 300 ljudi. Opozarjali so na poslabšanje varnosti zaradi dejanj posameznih pripadnikov romske skupnosti, vladajočim očitali neučinkovitost pri urejanju razmer in jih pozvali, naj takoj ukrepajo in zaščitijo kmete. Shod na območju Ježice oziroma Bežigrada se je odvijal tudi na cesti, zato je bil za krajši čas na omenjenem območju oviran tudi promet. Shod je varovala policija, ki je že pred začetkom pozvala k strpnosti.

Na območju Ježice je potekal neprijavljen shod civilne iniciative Zahtevamo varnost!, s katerim naj bi udeleženci želeli opozoriti na poslabšanje varnosti zaradi dejanj posameznih pripadnikov romske skupnosti. Policija je ob shodu pozvala k strpnemu in mirnemu ter dostojnemu izražanju mnenj.

Opazen opozorilni protest proti nasilju na Ježici v krožišču pri savskem mostu.

Metoda, ki je začasno ustavila promet.

Krajani Kleč so se v podporo 72-letnemu kmetu Antonu Čemažarju, ki so ga nekateri pripadniki romske skupnosti pretekli teden surovo pretepli na polju, zbrali na območju Ježice in tam protestirali približno eno uro. Protestniki so se po poročanju 24ur dobro uro po začetku shoda razšli, policija pa je sprostila promet.

Civilna iniciativa Zahtevamo varnost! je na shodu predstavila zahteve krajanov za zagotovitev varnosti krajanov in njihovega premoženja pred nekaterimi predstavniki romske skupnosti. Zahteve so krajani oblikovali po napadu nekaterih članov romske skupnosti na 72-letnega kmeta, ki se je pretekli teden zgodil na območju Kleč.

Na shodu je bilo tako mogoče videti več zapisov na protestnih tablah (transparentih), med njimi: "Zahtevamo varno državo za vse", "Stop romskemu nasilju", "Spoštovanje zakonov brez izjem" in druge.

Predstavniki civilne iniciative Zahtevamo varnost! so na protestnem pohodu predstavili zahteve krajanov do vlade, policije in Mestne občine Ljubljana za zagotovitev varnosti krajanov in njihovega premoženja pred nekaterimi predstavniki romske skupnosti.



Med drugim zahtevajo strogo spoštovanje enakosti pred zakonom in jasno ter učinkovito sankcioniranje vseh kaznivih dejanj in prekrškov ne glede na poreklo storilca. Prav tako so se zavzeli za popoln popis, analizo in javno spremljanje razmer v vseh regijah ter oblikovanje jasnega, medresorsko sprejetega, dolgoročnega akcijskega programa z merljivimi cilji.



Med zahtevami so našteli še redno spremljanje in javno objavljanje učinkovitosti sprejetih ukrepov, odpravo vse "dvojne zakonodaje" pri ravnanju s prekrškarji in storilci kaznivih dejanj in zaščito vseh ljudi pred grožnjami, nasiljem in krajo. Omenili so še neposredno odgovornost vseh dozdajšnjih vlad, predstavnikov parlamentarnih strank in državnih institucij za nastalo stanje in trpljenje ljudi na terenu ter zaščito varnosti, lastnine in mirnega sožitja v vsaki slovenski občini.

Vsakršno nasilje nad slovenskimi kmeti je na današnjem shodu, ki so ga organizirali v civilni iniciativi Zahtevamo varnost!, ostro obsodil tudi predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) Jože Podgoršek.

Izrazil je pričakovanje, da bodo vsi pristojni v državi ukrepali. "V petek imamo sestanek pri ministru za notranje zadeve, od katerega pričakujemo že kar konkretne ukrepe za zaščito slovenskih kmetov," je pojasnil. Posvaril je, da bo Slovenija prehransko ogrožena, ko bodo kmetje zaradi groženj in kraj zapustili njive in zaprli hleve.

Shoda sta se udeležila tudi poslanka SDS Bah Žibert in poslanec NSi Reberšek

Shoda, ki je po tretji uri na Dunajski cesti za nekaj časa zaprl krožišče pri Ježici, sta se med drugim udeležila tudi poslanka SDS Anja Bah Žibert in poslanec NSi Aleksander Reberšek, ki sta bila kritična, da se današnjega shoda niso udeležili predstavniki vlade.

"Nujno potrebno je spremeniti odnos v državi, kajti država ni bankomat za tiste, ki povzročajo kazniva dejanja in za tiste, ki otrok ne vodijo v šolo. Država je tista, v kateri se morajo ljudje počutiti varno," je dejala Bah Žibert. Poudarila je, da nasilje nad kmeti, ki se bojijo na svojo zemljo, kaže, da Slovenija ni varna država.

Reberšek je medtem poudaril, da se je varnostna situacija pod zdajšnjo vlado močno poslabšala. Od vlade je zahteval, da ukrepa in poskrbi, da so vsi enaki pred zakonom. Poudaril je, da ima ministrica za pravosodje Andreja Katič na mizi predlog NSi, da bi se večkratnim kršiteljem od denarne socialne pomoči odtrgala globa.

Ker je šlo za neorganiziran shod, ni bilo organizatorja shoda, kar pomeni, da na shodu ni bilo rediteljske službe, ki bi skrbela za red, prav tako pa ni bilo izdano dovoljenje za zaporo ceste. V skladu z zakonom v takšnih primerih za red skrbijo policisti, ki so vzdrževali javni red in zagotavljali varnost cestnega prometa.

Na Policijski upravi Ljubljana ob tem poudarjajo, da ima vsak pravico do mirnega javnega zbiranja in združevanja, pri čemer policija zagotavlja varnost udeležencem tako spontanih kot organiziranih shodov ter enako varnost vsem drugim državljanom in skrbi za varnost cestnega prometa.

Promet na območju Ježice in Bežigrada oviran

Policisti so pobudnike in udeležence tokratnega shoda pozvali, da aktivno sodelujejo s policijo ter upoštevajo navodila in ukrepe policije. Pozvali so jih tudi k strpnemu in mirnemu ter dostojnemu izražanju mnenj, da na shod ne prinašajo ali uporabljajo nevarnih predmetov ter s svojimi dejanji ne ovirajo ali ogrožajo varnosti prometa.

Po do zdaj znanih podatkih je bil zaradi shoda okoli 15. ure za krajši čas oviran promet na območju Ježice oziroma Bežigrada. Udeležence v prometu je policija pozvala k strpnosti in jim že pred začetkom svetovala, naj v tem času uporabijo druge cestne povezave, sicer pa upoštevajo navodila policije in mestnega redarstva.